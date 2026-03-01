Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Rusia dan Korut Kutuk Serangan AS-Israel ke Iran

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 01 Maret 2026 |21:07 WIB
Rusia dan Korut Kutuk Serangan AS-Israel ke Iran
Rusia dan Korut Kutuk Serangan AS-Israel ke Iran (the guardian)
A
A
A

JAKARTA - Rusia dan Korea Utara mengecam serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran pada Sabtu (28/2/2026). Serangan itu mengakibatkan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei gugur.

Kantor berita TASS melaporkan, Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan belasungkawa kepada Presiden Iran Masoud Pezeshkian atas pembunuhan pemimpin tertinggi Iran tersebut.

Putin mengatakan pembunuhan Khamenei melanggar hukum internasional.

"Pembunuhan sinis yang melanggar semua standar moralitas manusia dan hukum internasional," katanya, melansir Al Jazeera, Minggu (1/3/2026).

Sementara itu, Korea Utara (Korut) mengutuk serangan AS-Israel terhadap Iran. Korut menyebutnya sebagai 'agresi ilegal'.

