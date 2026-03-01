Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kedubes Iran Kutuk Serangan AS-Israel: Ali Khamenei Gugur, Sekolah Jadi Sasaran

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 01 Maret 2026 |19:32 WIB
Kedubes Iran Kutuk Serangan AS-Israel: Ali Khamenei Gugur, Sekolah Jadi Sasaran
Kedubes Iran Kutuk Serangan AS-Israel: Ali Khamenei Gugur, Sekolah Jadi Sasaran (Tehran Times)
A
A
A

JAKARTA - Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Indonesia mengecam keras agresi militer yang dilakukan Amerika Serikat (AS) dan Israel pada Sabtu (28/2/2026) pagi. Serangan tersebut dilaporkan menyasar lokasi sipil dan mengakibatkan gugurnya Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.

Dalam pernyataannya, Kedubes Iran menyatakan serangan tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap kedaulatan wilayah mereka, terlebih dilakukan saat bulan suci Ramadhan.

"Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel... melancarkan serangan terhadap lokasi-lokasi sipil termasuk sekolah-sekolah serta menargetkan warga Iran yang sedang berpuasa di bulan suci Ramadan," bunyi pernyataan resmi Kedubes Iran yang diterima, Minggu (1/3/2026).

Pernyataan Kedubes Iran tersebut juga mengonfirmasi kabar duka mengenai wafatnya pemimpin tertinggi mereka dalam serangan tersebut. "Dengan sangat disesalkan, dalam serangan biadab tersebut, Yang Mulia Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam Iran, mencapai kesyahidan di kantor beliau," tulis pernyataan itu.

Selain menargetkan pusat pemerintahan, serangan rudal dilaporkan menghancurkan fasilitas pendidikan. Kedubes Iran mengungkapkan sebuah sekolah dasar di Kabupaten Minab hancur total. Serangan itu menyebabkan hampir 200 anak perempuan tak berdosa meninggal dunia.

"Pada jam-jam pertama, beberapa sekolah menjadi sasaran rudal Amerika Serikat dan rezim Zionis. Dalam serangan brutal tersebut, sebuah sekolah dasar di Kabupaten Minab hancur total dan hampir 200 anak perempuan tak berdosa mencapai kesyahidan," tulisnya.

 

Halaman:
1 2
      
