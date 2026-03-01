Karangan Bunga Membanjiri Kedubes Iran Usai Wafatnya Ayatollah Ali Khamenei

JAKARTA - Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI), Sjafrie Sjamsoeddin mengirimkan rangkaian bunga anggrek ke Kantor Kedutaan Besar Iran di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (1/3/2026).

Diketahui, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dan Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh tewas akibat serangan militer Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Dari video yang dilihat, tampak kendaraan blind van mengantarkan karangan bunga dari Menhan Sjafrie sebagai bentuk belasungkawa. Karangan bunga tersebut diterima petugas kepolisian yang berjaga di pintu Kedubes Iran.

"Our Deepest Condolences

On The Passing Of

The Supreme Leader Of The Islamic Republic Of Iran

H.E. Ayatollah Ali Khamenei

And

The Minister Of Defense Of The Islamic Republic Of Iran

H.E. Aziz Nasirzadeh

From

The Minister Of Defense Of The Republic Of Indonesia

Gen (Ret) Sjafrie Sjamsoeddin," demikian bunyi tulisan pada karangan bunga tersebut.