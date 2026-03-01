Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Posisi Indonesia di Tengah Bara Perang: Menjadi Jembatan di Tengah Badai

Opini , Jurnalis-Minggu, 01 Maret 2026 |15:25 WIB
Posisi Indonesia di Tengah Bara Perang: Menjadi Jembatan di Tengah Badai
Ustadz Bachtiar Nasir (foto: dok ist)
A
A
A

Penulis: Ustadz Bachtiar Nasir

Di tengah dentuman mesiu di Teheran, mata dunia kini juga tertuju pada Jakarta. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan pemegang mandat konstitusi untuk ikut menjaga ketertiban dunia, Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton pasif. Presiden Prabowo Subianto memikul tanggung jawab moral dan geopolitik untuk memastikan Indonesia tetap hadir sebagai kekuatan penyeimbang.

Ada tiga langkah strategis yang harus diambil pemerintah dan umat Islam Indonesia.

1. Diplomasi Aktif “Jalan Tengah”

Indonesia harus segera mengambil inisiatif di level Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Di satu sisi, kita tidak boleh terjebak dalam polarisasi Barat versus Timur atau konflik sektarian. Namun di sisi lain, suara Indonesia harus menjadi suara kemanusiaan yang tegas mendesak penghentian agresi militer.

Sebagai negara Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki legitimasi moral untuk menunjukkan sikap tegas terhadap penjajahan dan hegemoni. Indonesia harus bertindak cepat mencegah meluasnya perang terbuka yang hanya akan mengorbankan warga sipil tak berdosa.

Kita juga harus mengingatkan dunia bahwa stabilitas di Selat Hormuz merupakan urat nadi ekonomi global, termasuk bagi ketahanan energi Indonesia sendiri.

2. Mengantisipasi Dampak Ekonomi Domestik

Secara realistis, wafatnya Ali Khamenei dan meningkatnya ketegangan di kawasan Teluk Persia berpotensi memicu lonjakan harga minyak mentah dunia.

Pemerintah perlu memperkuat bantalan sosial dan memastikan pasokan energi nasional tetap terjaga. Ini menjadi ujian bagi kemandirian ekonomi Indonesia. Krisis global tidak boleh menjadi pintu masuk bagi instabilitas domestik.

Kita juga perlu waspada terhadap dinamika global yang dapat menyeret Indonesia ke pusaran konflik besar, baik melalui tekanan ekonomi, politik, maupun diplomatik.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/337/3204376//jusuf_kalla-3Der_large.jpg
JK Berduka atas Wafatnya Ali Khamenei, Kritik Serangan AS–Israel di Tengah Perundingan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/18/3204371//sekolah_di_iran_hancur_akibat_bom_israel-0fB6_large.jpg
Serangan Israel Hantam Dua Sekolah di Iran, Lebih dari 100 Orang Dilaporkan Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/320/3204368//minyak-z13x_large.jpg
Harga Minyak Bisa Tembus USD100 per Barel Imbas Perang AS-Israel vs Iran, BBM Naik Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/25/3204361//penerbangan-FBLb_large.jpg
Maskapai Saudia Airlines Batalkan Semua Penerbangan, Imbas Ketegangan Israel-As dan Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/18/3204357//pemimpin_tertinggi_iran_ali_khamenei-ZRYA_large.jpg
Iran Siapkan Dewan Kepemimpinan Sementara, Majelis Pakar Bahas Pengganti Ali Khamenei
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/18/3204351//ribuan_pelayat_penuhi_lapangan_naqsh_e_jahan-HMKA_large.jpg
Ribuan Warga Padati Isfahan, Beri Penghormatan Terakhir untuk Ali Khamenei
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement