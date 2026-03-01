Serangan Israel Hantam Dua Sekolah di Iran, Lebih dari 100 Orang Dilaporkan Tewas

TEHERAN – Media pemerintah Iran melaporkan bahwa serangan Israel menghantam dua sekolah di wilayah berbeda, menewaskan lebih dari 100 orang, sebagian besar disebut sebagai pelajar.

Serangan paling mematikan terjadi di kota Minab, Provinsi Hormozgan, Iran selatan. Kantor berita resmi lembaga peradilan, Mizan News Agency, melaporkan bahwa 108 orang tewas akibat serangan terhadap Sekolah Dasar Putri Shajareh Tayyebeh.

Kantor berita pemerintah Islamic Republic News Agency (IRNA) menyebutkan 63 orang lainnya mengalami luka-luka dan saat ini masih dalam penanganan medis. Tim penyelamat dilaporkan terus membersihkan puing-puing bangunan sekolah yang hancur.

Serangan tersebut disebut sebagai bagian dari gelombang operasi militer gabungan Amerika Serikat–Israel yang dilancarkan pada Sabtu pagi di sejumlah wilayah Iran.