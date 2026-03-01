Iran Siapkan Dewan Kepemimpinan Sementara, Majelis Pakar Bahas Pengganti Ali Khamenei

TEHERAN - Iran bersiap memasuki fase transisi kepemimpinan menyusul wafatnya Pemimpin Tertinggi, Ali Khamenei. Sebanyak 88 anggota Majelis Pakar dijadwalkan berkumpul untuk melakukan pembahasan mendalam mengenai sosok yang akan menjadi pemimpin berikutnya.

Proses ini menjadi krusial karena Pemimpin Tertinggi memiliki peran sentral dalam sistem politik Iran, termasuk dalam kebijakan pertahanan, keamanan, dan arah strategis negara.

Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran, Ali Larijani, menyatakan bahwa pemerintah akan segera membentuk dewan kepemimpinan sementara.

“Iran akan membentuk dewan kepemimpinan sementara hari ini,” kata Larijani, seperti dilansir dari Aljazeera, Minggu (1/3/2006).

Dewan tersebut akan bertugas menjalankan roda pemerintahan selama masa transisi hingga pemimpin baru resmi ditetapkan oleh Majelis Pakar.