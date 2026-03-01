Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ribuan Warga Padati Isfahan, Beri Penghormatan Terakhir untuk Ali Khamenei

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 01 Maret 2026 |13:05 WIB
Ribuan Warga Padati Isfahan, Beri Penghormatan Terakhir untuk Ali Khamenei
Ribuan Pelayat Penuhi Lapangan Naqsh-e-Jahan (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Ribuan pelayat berkumpul di kota bersejarah Isfahan, Iran, untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei.

Rekaman video yang diunggah saluran televisi pemerintah Iran berbahasa Inggris, Press TV, memperlihatkan lautan massa memenuhi Lapangan Naqsh-e-Jahan Square. Mereka tampak membawa bendera dan poster sebagai bentuk penghormatan kepada pemimpin yang telah berkuasa sejak 1989 tersebut.

Sebelumnya, pemerintah Iran pada Minggu mengonfirmasi kematian Khamenei setelah serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel di ibu kota Teheran pada Sabtu.

Ketua parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, mengecam keras serangan tersebut. Dalam pidato yang disiarkan televisi nasional, ia menyebut para pemimpin Amerika Serikat dan Israel sebagai “penjahat kotor” dan memperingatkan akan adanya respons tegas dari Iran.

“Kalian telah melanggar batas merah kami dan harus membayar harganya,” ujar Ghalibaf. “Kami akan memberikan pukulan yang begitu dahsyat sehingga kalian sendiri akan terpaksa mengemis.”

Ghalibaf menjadi pejabat berpangkat tertinggi yang tampil di hadapan publik sejak serangan tersebut terjadi. Hingga kini, situasi keamanan di sejumlah wilayah Iran dilaporkan diperketat, sementara dunia internasional terus memantau perkembangan terbaru di kawasan tersebut.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
