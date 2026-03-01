Israel Klaim Jatuhkan 1.200 Bom di Iran dalam Satu Hari

JAKARTA - Israel mengklaim telah menjatuhkan lebih dari 1.200 bom di Iran dalam satu hari, saat serangan gabungan bersama Amerika Serikat (AS).

Di antara lokasi yang diserang di Iran adalah sekolah dasar putri di Minab, sebuah kota di provinsi Hormozgan di Iran selatan. Melansir Al Jazeera, Minggu (1/3/2026), setidaknya 148 orang dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan "puluhan anak-anak tak berdosa" dibunuh dalam serangan terhadap sekolah tersebut, yang "tidak akan dibiarkan begitu saja".

Ledakan Dahsyat di Teheran

Kantor berita IRNA milik pemerintah Iran melaporkan suara “ledakan dahsyat” yang disebabkan serangan rudal dan udara di Teheran di daerah sekitar persimpangan Seyyed Khandan dan Qasr serta Lapangan Vanak dan Jalan Motahari.

Militer Israel sebelumnya mengumumkan mereka telah melakukan serangan udara besar-besaran di “jantung ibu kota”.

Suara ledakan besar terus terdengar di seluruh ibu kota selama satu jam terakhir. Sirene ambulans juga terdengar di jalan-jalan Teheran.

Laporan awal menyebutkan fasilitas militer menjadi sasaran, tetapi hal ini belum dapat dikonfirmasi secara independen.

Tidak seperti perang 12 hari pada Juni 2025, belum ada informasi yang dirilis tentang lokasi pasti dan tempat-tempat yang menjadi sasaran, kecuali beberapa laporan awal dan unggahan media sosial.