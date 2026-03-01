Serangan Rudal Iran Tembus Tempat Perlindungan Israel, 4 Bangunan Hancur dan 9 Tewas

JAKARTA - Iran melancarkan serangan balasan ke Israel pada Minggu (1/3/2026). Serangan rudal balistik Iran itu menghancurkan sejumlah bangunan dan menewaskan 9 warga.

Melansir Jerusalem Post, sebuah rudal balistik Iran menewaskan sembilan orang dan melukai setidaknya 20 orang, termasuk beberapa anak, di daerah Beit Shemesh, sebelah barat Yerusalem.

Setidaknya empat gedung apartemen hancur dalam serangan itu. Media Israel melaporkan, rudal Iran menembus tempat perlindungan di sekitarnya.

Sekitar 30 ambulans dari Magen David Adom dikirim ke lokasi kejadian. Sementara IDF mengatakan tim Pencarian dan Penyelamatan Komando Garda Depan, dikombinasikan dengan banyak pasukan medis dan helikopter untuk mengevakuasi korban luka, beroperasi di lokasi kejadian.

IDF juga mengatakan, sistem peringatan dini berfungsi sesuai rencana dan diaktifkan di area dampak. Sementara situasi sedang diselidiki.

Dampak terpisah tercatat di Israel tengah. Seorang wanita berusia 60-an meninggal pada hari Minggu selama putaran pertama sirene yang berbunyi di seluruh Israel, dan negara itu memulai hari kedua Operasi Singa Mengaum.

Wanita itu dievakuasi ke unit gawat darurat di Rumah Sakit Ichilov Pusat Medis Sourasky, Tel Aviv, setelah mengalami sesak napas saat menuju ke ruang aman. Ia diangkut oleh MDA sementara upaya resusitasi sedang dilakukan. Meskipun tim medis berusaha menyelamatkannya, dokter menyatakan ia meninggal dunia.