Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Serangan Rudal Iran Tembus Tempat Perlindungan Israel, 4 Bangunan Hancur dan 9 Tewas

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 01 Maret 2026 |22:28 WIB
Serangan Rudal Iran Tembus Tempat Perlindungan Israel, 4 Bangunan Hancur dan 9 Tewas
Serangan Rudal Iran Tembus Tempat Perlindungan Israel, 4 Bangunan Hancur dan 9 Tewas (EPA)
A
A
A

JAKARTA - Iran melancarkan serangan balasan ke Israel pada Minggu (1/3/2026). Serangan rudal balistik Iran itu menghancurkan sejumlah bangunan dan menewaskan 9 warga. 

Melansir Jerusalem Post, sebuah rudal balistik Iran menewaskan sembilan orang dan melukai setidaknya 20 orang, termasuk beberapa anak, di daerah Beit Shemesh, sebelah barat Yerusalem.

Setidaknya empat gedung apartemen hancur dalam serangan itu. Media Israel melaporkan, rudal Iran menembus tempat perlindungan di sekitarnya.

Sekitar 30 ambulans dari Magen David Adom dikirim ke lokasi kejadian. Sementara IDF mengatakan tim Pencarian dan Penyelamatan Komando Garda Depan, dikombinasikan dengan banyak pasukan medis dan helikopter untuk mengevakuasi korban luka, beroperasi di lokasi kejadian.

IDF juga mengatakan, sistem peringatan dini berfungsi sesuai rencana dan diaktifkan di area dampak. Sementara situasi sedang diselidiki.

Dampak terpisah tercatat di Israel tengah. Seorang wanita berusia 60-an meninggal pada hari Minggu selama putaran pertama sirene yang berbunyi di seluruh Israel, dan negara itu memulai hari kedua Operasi Singa Mengaum.

Wanita itu dievakuasi ke unit gawat darurat di Rumah Sakit Ichilov Pusat Medis Sourasky, Tel Aviv, setelah mengalami sesak napas saat menuju ke ruang aman. Ia diangkut oleh MDA sementara upaya resusitasi sedang dilakukan. Meskipun tim medis berusaha menyelamatkannya, dokter  menyatakan ia meninggal dunia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/18/3204427/iran_kibarkan_bendera_merah_di_masjid_jamkaran-Fzwr_large.jpg
Iran Kibarkan Bendera Merah di Masjid Jamkaran, Simbol Balas Dendam ke AS-Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/18/3204424/as_israel_serang_iran-lnqI_large.jpg
Rusia dan Korut Kutuk Serangan AS-Israel ke Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/18/3204422/bangunan_di_tel_aviv_israel_hancur_diserang_iran-7mhj_large.jpg
Serangan Iran Hantam Tel Aviv Israel, Puluhan Bangunan Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/18/3204417/iran-fLya_large.jpg
Iran Bentuk Dewan Kepemimpinan Usai Ali Khamenei Gugur dalam Serangan AS-Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/18/3204413/israel_serang_teheran_iran-KJ4i_large.jpg
Israel Klaim Jatuhkan 1.200 Bom di Iran dalam Satu Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/18/3204409/ali_khamenei-Mxzt_large.jpg
Kedubes Iran Kutuk Serangan AS-Israel: Ali Khamenei Gugur, Sekolah Jadi Sasaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement