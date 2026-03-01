Polisi Ungkap Sosok Wanita di Mobil Calya yang Ugal-ugalan di Gunung Sahari Jakpus

JAKARTA - Polisi mengungkap sosok wanita yang berada di dalam mobil Toyota Calya saat kendaraan tersebut ugal-ugalan hingga menabrak sejumlah kendaraan di Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Polisi menyebut wanita tersebut merupakan kerabat HM (25), pengemudi mobil tersebut.

"Wanita dan anak itu kerabat dan statusnya hanya sebagai saksi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto kepada wartawan, Minggu (1/3/2026).

Budi mengatakan wanita tersebut masih berstatus saksi. Sementara itu, HM telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

Sebelumnya, polisi mengamankan Hafiz Mahendra, pengemudi mobil Toyota Calya yang menabrak sejumlah pengendara motor dan mobil serta melawan arah di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Kini, Hafiz ditetapkan sebagai tersangka atas kepemilikan senjata tajam (sajam) dan pemalsuan pelat nomor kendaraan.

"Pengemudi sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kepemilikan senjata tajam. Termasuk pelat nomor kendaraan bermotornya yang tidak dapat dilengkapi secara sah dan terindikasi pemalsuan data," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto kepada wartawan, Jumat (27/2).