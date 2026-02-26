Kronologi Pengemudi Ugal-ugalan di Gunung Sahari, Mengaku Baru Tiba di Jakarta

JAKARTA – Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin mengatakan, pengemudi mobil Toyota Calya yang melawan arah dan menabrak sejumlah pengendara di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, mengaku baru tiba di Jakarta dan hendak menuju kawasan Ancol.

"Informasinya baru sampai di Jakarta ingin menuju ke Ancol. Saat kejadian, pengendara tidak sendiri, ada satu penumpang wanita bersamanya, pengakuannya katanya pacarnya," ujarnya kepada wartawan, Kamis (26/2/2026).

Menurutnya, peristiwa itu terjadi di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Perilaku terduga pelanggar mengakibatkan kecelakaan yang membuat sejumlah kendaraan terdampak atau rusak, serta menimbulkan korban luka. Kendaraan tersebut awalnya datang dari arah selatan atau dari Senen menuju Pasar Baru.

"Pada saat kejadian, petugas kami yang sedang berpatroli mendapati perilaku pengendara yang tidak lazim di tengah kepadatan ibu kota pada sore hari," tuturnya.

Ia kemudian membeberkan kronologi kejadian. Awalnya, pengendara melaju dengan kecepatan tinggi dan diduga menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang tidak sesuai peruntukannya. Petugas lalu mengikuti kendaraan tersebut. Mobil sempat berputar di kawasan MBAL, kemudian masuk ke Jalan Gunung Sahari 4.