Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pengemudi Calya Lawan Arus di Jakpus Jadi Tersangka Kepemilikan Sajam dan Pelat Palsu

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 27 Februari 2026 |14:21 WIB
Pengemudi Calya Lawan Arus di Jakpus Jadi Tersangka Kepemilikan Sajam dan Pelat Palsu
Pengemudi Calya Lawan Arus di Jakpus Jadi Tersangka Kepemilikan Sajam dan Pelat Palsu
A
A
A

JAKARTA - Polisi mengamankan Hafiz Mahendra, pengemudi mobil Toyota Calya yang menabrak sejumlah pengendara motor dan mobil serta melawan arah di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Polisi menetapkan Hafiz sebagai tersangka kepemilikan senjata tajam (sajam) dan pemalsuan pelat nomor.

"Pengemudi sudah ditetapkan tersangka atas kepemilikan senjata tajam termasuk identitas dari pelat nomor tanda kendaraan bermotornya juga tidak bisa dilengkapi dan secara palsu, pemalsuan data," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto kepada wartawan, Jumat (27/2).

Saat ini Hafiz telah ditahan di Mapolres Metro Jakarta Pusat. Kata dia, penyidik saat ini juga masih mendalami motif Hafiz membawa sajam di dalam mobilnya tersebut.

"Apakah senjata tajam itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain, ini masih didalami," tutup Budi Hermanto.

Atas kepemilikan sajam dan pemalsuan pelat nomor itu, Hafiz dijerat Pasal 307 ayat 1 dan atau Pasal 391 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/338/3204039//viral-7R0k_large.jpg
Tragis! Pria Tewas Terlindas Forklift di KBN Marunda, Polisi Tangkap Operator
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/338/3204008//viral-TLej_large.jpg
Warga Protes Suara Bising, Lapangan Padel di Pulomas Disegel Permanen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/338/3204006//viral-fsZ4_large.jpg
Truk Trailer Tabrak Separator Busway di Jalan S Parman Jakbar, Lalin Macet Parah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/338/3203887//mobil_ugal_ugalan-6Kgu_large.jpg
Kronologi Pengemudi Ugal-ugalan di Gunung Sahari, Mengaku Baru Tiba di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/338/3203873//pengemudi_mobil_diamuk_massa_di_gunung_sahari-UrAP_large.jpg
Ugal-ugalan di Gunung Sahari, Polisi Temukan Pelat Palsu hingga Sajam di Mobil Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/338/3203835//kecelakaan-tdBQ_large.jpg
Negatif Narkoba, Pengemudi Mobil Ugal-ugalan di Gunung Sahari Terancam 4 Tahun Penjara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement