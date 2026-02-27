Tragis! Pria Tewas Terlindas Forklift di KBN Marunda, Polisi Tangkap Operator

JAKARTA - Seorang pria tewas terlindas forklift di depot KBN Marunda atau tepatnya di kawasan peti kemas Cilincing, Jakarta Utara. Saat ini polisi menangkap operator pengemudi forklift tersebut.

“(Kejadian) kemarin sore ya, pukul 16.00 WIB,” kata Kapolsek Cilincing, Kompol Bobi Subasri saat dihubungi wartawan, Jumat (27/2/2026).

Bobi menerangkan, korban bukan merupakan karyawan dari perusahaan peti kemas tersebut. Dia mengatakan, ketika pria tersebut terlindas, operasional di lokasi sedang berlangsung.

“Jadi itu area untuk forklift itu beroperasional kan. Nah, setelah ada kontainer lewat itu, kemungkinan si operator forklift itu tidak mengetahui posisi si korban itu di sana. Jadi dalam posisi blind spot, nah terus nabrak,” ujar dia.

Bobi menambahkan, pihaknya masih mencari tahu identitas sosok pria yang menjadi korban terlindas forklift tersebut.