HOME NEWS NUSANTARA

Teknisi Tewas saat Perbaiki Tower Kantor Desa di Lombok Timur

Ramli Nurawang , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |14:22 WIB
Teknisi Tewas saat Perbaiki Tower Kantor Desa di Lombok Timur
Seorang teknisi meninggal saat perbaiki tower kantor desa di Lombok Timur (Foto : MPI/Ramli N)
A
A
A

SELONG - Seorang teknisi asal Dusun Sukatani, Desa Jurit Baru, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, Kamisah (43), tewas saat memperbaiki sebuah tower di kantor desa setempat.

Peristiwa itu bermula saat saksi Amrullah menanyakan, terkait rencana Pemdes Jurit Baru untuk membongkar tower yang berada di halaman kantor desa.

Setelah mendapatkan informasi dari Kepala Desa Jurit Baru, Athar Junaidi, Amrullah berinisiatif untuk mencari teknisi hingga mencapai kesepakatan dengan Kamisah.

Kemudian pada Jumat 5 Juli 2024, sekira pukul 18.10 Wita, korban bersama saksi lain, Andi, melakukan rehabilitasi tower tersebut.

“Namun saat korban memotong salah satu batang tower, tiba-tiba tower tersebut goyang dan terjatuh menimpa korban, hingga korban ikut terjatuh bersama dengan besi tower tersebut,” kata Kasi Humas Polres Lombok Timur, Iptu Nikolas Osman, Sabtu (6/7/2024).

Akibat peristiwa itu, korban mengalami cedera serius hingga meninggal dunia. Korban mengalami patah tulang, kerusakan pada pergelangan tangan, hingga luka sobek di bagian kepala.

Halaman:
1 2
      
