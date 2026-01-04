Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Jenazah Diduga Pelatih Valencia Korban KM Putri Sakinah Ditemukan Mengambang di Pulau Rinca

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 04 Januari 2026 |10:27 WIB
Jenazah Diduga Pelatih Valencia Korban KM Putri Sakinah Ditemukan Mengambang di Pulau Rinca
Jenazah Diduga Pelatih Valencia Korban KM Putri Sakinah Ditemukan/Tim SAR
A
A
A

JAKARTA - Tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah yang diduga merupakan Warga Negara Asing (WNA) asal Spanyol, korban tenggelamnya KM Putri Sakinah di Perairan Pulau Padar, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).  

Diduga jenazah yang ditemukan adalah Fernando Martin Carreras, pelatih Valencia B. Penemuan jenazah WNA Spanyol tersebut terjadi pada hari kesepuluh pelaksanaan operasi pencarian.

Kepala Kantor SAR Maumere, Fathur Rahman, selaku SAR Mission Coordinator (SMC), mengatakan pencarian dilakukan secara intensif dengan melibatkan berbagai unsur SAR dari pusat hingga daerah.

“Tim SAR Gabungan hari ini melaksanakan pencarian 3 WNA Spanyol yang memasuki hari ke sepuluh, dengan melaksanakan penyisiran di Pulau-pulau terdekat, penurunan sonar serta penyelaman,” ujar Fathur, Minggu (4/1/2026).

Jenazah ditemukan pada pukul 08.47 WITA oleh Tim RIB KPJ 2007 milik Ditpolair Polda NTT. Lokasi penemuan berada pada koordinat 8°36'32.58"S - 119°36'32.22"E dengan jarak sekitar 1,13 nautical mile dari lokasi kejadian kapal karam (LKK).

“Tepat Pukul 08.47 Wita pagi tadi Tim SAR Gabungan menemukan satu jenazah diduga korban KM Putri Sakinah pada koordinat 8°36'32.58"S - 119°36'32.22"E dan jarak penemuan korban dari LKK sejauh 1.13 Nautical Mile oleh Tim RIB KPJ 2007 (Ditpolair Polda NTT),’’ujarnya.

Korban dievakuasi oleh Tim SAR Gabungan menuju KN SAR Puntadewa untuk dibawa menuju ke Pelabuhan Marina Labuan Bajo dan akan diidentifikasi oleh tim forensik DVI Polres Manggarai Barat di RSUD Komodo.

Selanjutnya, jenazah dievakuasi menuju KN SAR Puntadewa untuk dibawa ke Pelabuhan Marina Labuan Bajo. Proses identifikasi akan dilakukan oleh tim forensik Disaster Victim Identification (DVI) Polres Manggarai Barat di RSUD Komodo.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/08/340/3045917/kapal_tenggelam-1xwd_large.jpg
Breaking News! Kapal Pinisi Monalisa Angkut Wisatawan Asing Tenggelam di Labuan Bajo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/340/3193150//pencarian_wn_spanyol_korban_km_putri_sakinah_dilanjutkan-l950_large.jpg
Pencarian WN Spanyol Korban KM Putri Sakinah Dilanjutkan, SAR Sejumlah Pulau Disisir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/337/3193076//kapal_tenggelam-XdHV_large.jpg
Pencarian 3 WN Spanyol Korban Tenggelam KM Putri Sakinah Diperpanjang hingga 4 Januari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/320/3192840//menhub-X6N2_large.jpg
Kapal Tenggelam di Labuan Bajo, Menhub Ungkap Fakta soal Izin Berlayar tapi Cuaca Berubah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/320/3192799//pencairan_kapal-YM5H_large.jpg
Kecelakaan Laut Jadi Sorotan, DPR Desak Moratorium Kapal Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192578//pencarian_km_putri_sakinah_yang_tenggelam_di_perairan_pulau_padar_labuan_bajo_ntt-iay5_large.jpg
Hari Kelima Pencarian KM Putri Sakinah di Labuan Bajo, SAR Temukan Dinding Kapal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement