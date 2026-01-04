Jenazah Diduga Pelatih Valencia Korban KM Putri Sakinah Ditemukan Mengambang di Pulau Rinca

JAKARTA - Tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah yang diduga merupakan Warga Negara Asing (WNA) asal Spanyol, korban tenggelamnya KM Putri Sakinah di Perairan Pulau Padar, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Diduga jenazah yang ditemukan adalah Fernando Martin Carreras, pelatih Valencia B. Penemuan jenazah WNA Spanyol tersebut terjadi pada hari kesepuluh pelaksanaan operasi pencarian.

Kepala Kantor SAR Maumere, Fathur Rahman, selaku SAR Mission Coordinator (SMC), mengatakan pencarian dilakukan secara intensif dengan melibatkan berbagai unsur SAR dari pusat hingga daerah.

“Tim SAR Gabungan hari ini melaksanakan pencarian 3 WNA Spanyol yang memasuki hari ke sepuluh, dengan melaksanakan penyisiran di Pulau-pulau terdekat, penurunan sonar serta penyelaman,” ujar Fathur, Minggu (4/1/2026).

Jenazah ditemukan pada pukul 08.47 WITA oleh Tim RIB KPJ 2007 milik Ditpolair Polda NTT. Lokasi penemuan berada pada koordinat 8°36'32.58"S - 119°36'32.22"E dengan jarak sekitar 1,13 nautical mile dari lokasi kejadian kapal karam (LKK).

“Tepat Pukul 08.47 Wita pagi tadi Tim SAR Gabungan menemukan satu jenazah diduga korban KM Putri Sakinah pada koordinat 8°36'32.58"S - 119°36'32.22"E dan jarak penemuan korban dari LKK sejauh 1.13 Nautical Mile oleh Tim RIB KPJ 2007 (Ditpolair Polda NTT),’’ujarnya.

Korban dievakuasi oleh Tim SAR Gabungan menuju KN SAR Puntadewa untuk dibawa menuju ke Pelabuhan Marina Labuan Bajo dan akan diidentifikasi oleh tim forensik DVI Polres Manggarai Barat di RSUD Komodo.

Selanjutnya, jenazah dievakuasi menuju KN SAR Puntadewa untuk dibawa ke Pelabuhan Marina Labuan Bajo. Proses identifikasi akan dilakukan oleh tim forensik Disaster Victim Identification (DVI) Polres Manggarai Barat di RSUD Komodo.