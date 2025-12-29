Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pelatih Valencia dan 3 Anaknya Jadi Korban, Pelayaran Kapal Wisata di Labuan Bajo Dihentikan

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 29 Desember 2025 |12:18 WIB
Pelatih Valencia dan 3 Anaknya Jadi Korban, Pelayaran Kapal Wisata di Labuan Bajo Dihentikan
Tim SAR Cari Korban Kapal Tenggelam di Labuan Bajo/ist
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Pariwisata menghentikan sementara pelayaran kapal wisata di perairan Labuan Bajo dan Kepulauan Komodo. Keputusan ini diambil imbas insiden kecelakaan kapal wisata phinisi yang terjadi di Selat Padar, Nusa Tenggara Timur.

Larangan sementara pelayaran kapal wisata ini berlaku sejak 26 Desember 2025 hingga 1 Januari 2026, atau sampai dengan adanya pengumuman lebih lanjut.

“Keselamatan wisatawan menjadi prioritas utama dalam penanganan kejadian ini,” ujar Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Senin (29/12/2025).

Penghentian sementara pelayaran kapal wisata ini dilakukan agar tersedia ruang bagi operasi pencarian dan penyelamatan dan memastikan kondisi perairan aman bagi aktivitas wisata.

Tim SAR juga akan melanjutkan operasi pencarian korban sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) selama tujuh hari.

“Selain fokus pada pencarian korban, Kementerian Pariwisata juga menugaskan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores untuk memantau langsung situasi di lapangan dan berkoordinasi dengan Tim SAR,”pungkasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/08/340/3045917/kapal_tenggelam-1xwd_large.jpg
Breaking News! Kapal Pinisi Monalisa Angkut Wisatawan Asing Tenggelam di Labuan Bajo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/25/3192386//labuan_bajo-Qhed_large.jpg
Tragedi Labuan Bajo, Kemenpar dan Kedubes Spanyol Fokus Pencarian Fernando Martin dan Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192363//tim_sar_evakuasi_korban_tenggelam_km_putri_sakinah-PqKu_large.jpeg
KM Putri Sakinah Tenggelam, Tim SAR Temukan Satu Korban di Perairan Pulau Padar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/340/3192240//kapal_tenggelam-OtXc_large.jpg
Pelatih Valencia 3 Anaknya Jadi Korban, Tim SAR Kembali Sisir Lokasi Kapal Tenggelam di Labuan Bajo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/46/3192220//fernando_martin_carreras_menghilang_di_perairan_taman_nasional_komodo_mundodeportivo-BoPg_large.jpg
Kronologi Pelatih Valencia B Fernando Martin Hilang karena Kecelakaan Kapal di Perairan Taman Nasional Komodo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/46/3192213//valencia-tXIu_large.jpg
Tragedi di Labuan Bajo: Pelatih Valencia B dan 3 Anaknya Meninggal Dunia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement