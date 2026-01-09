Tim SAR Gabungan Tutup Operasi Pencarian Korban KM Putri Sakinah

JAKARTA – Tim SAR Gabungan resmi menutup operasi pencarian terhadap korban tenggelamnya KM Putri Sakinah di perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Operasi SAR ditutup pada Jumat (9/1/2026) pukul 09.00 WITA.

Penutupan operasi itu ditandai dengan upacara yang dipimpin langsung oleh Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi. Operasi ini ditutup setelah 15 hari pencarian, dengan satu korban masih belum ditemukan.

“Tim SAR Gabungan berhasil menemukan 3 dari 4 WNA Spanyol yang menjadi korban KM Putri Sakinah,” ujar Edistasius Endi pada Jumat (9/1/2026).

Endi mengakui tak mudah melakukan operasi SAR di tengah gelombang dan arus yang tinggi. Ia tetap mengapresiasi kinerja Tim SAR Gabungan dalam operasi pencarian tersebut.

“Untuk keluarga korban, saya atas nama pribadi dari hati yang paling dalam turut berduka cita atas kejadian ini,” tambah Edistasius Endi.