Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tim SAR Temukan Black Box Pesawat ATR 42-500 pada Hari Kelima Pencarian

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 21 Januari 2026 |20:24 WIB
Tim SAR Temukan Black Box Pesawat ATR 42-500 pada Hari Kelima Pencarian
Black box pesawat ATR 42 500
A
A
A

JAKARTA - Hari kelima operasi pencarian pesawat ATR 42-500 menghasilkan temuan black box pesawat berupa Flight Data Recorder (FDR) dan Cockpit Voice Recorder (CVR), Rabu (21/1/2026). Benda tersebut ditemukan sekira pukul 11.00 Wita.

1. Black Box Ditemukan 

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Makassar selaku SAR Mission Coordinator (SMC), Muhammad Arif Anwar, menyatakan penemuan black box merupakan bagian krusial dalam rangkaian penanganan kecelakaan pesawat.

“Keduanya ditemukan di sekitar badan pesawat oleh tim SAR gabungan saat melakukan penyisiran lanjutan di sektor pencarian,” kata Arif dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/1/2026).

Ia menjelaskan, FDR berfungsi merekam berbagai parameter penerbangan, seperti ketinggian, kecepatan, arah, posisi pesawat, hingga kinerja mesin. 

Data tersebut sangat penting guna membantu pihak berwenang dalam merekonstruksi kronologi penerbangan sebelum kecelakaan terjadi.

Sementara itu, CVR merekam percakapan di dalam kokpit, termasuk komunikasi antar awak pesawat dan suara-suara penting lainnya selama penerbangan.

Dua benda tersebut, kata dia, secara umum berada di ekor pesawat. 

"Penempatan ini dirancang karena area ekor dinilai memiliki tingkat ketahanan lebih tinggi saat terjadi benturan, sehingga peluang penyelamatan data menjadi lebih besar," ujarnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/337/3196587//pesawat-Z35s_large.jpg
DVI Polri Identifikasi Korban Kecelakaan Pesawat ATR 42-500
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/340/3196549//pesawat_jatuh-yT1p_large.jpg
Lokasi Jatuhnya Pesawat ATR Jauh dari Jalur Pendakian Gunung Bulusaraung, Evakuasi Berlangsung Dramatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/337/3196546//pemerintah-xz9L_large.jpg
Istana Sampaikan Duka Cita Kecelakaan Pesawat ATR dan Bencana di Sejumlah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/337/3196536//evakuasi_korban_kedua_pesawat_atr-Lkn2_large.jpg
Berlangsung Dramatis, Korban Kedua Pesawat ATR 42-500 Behasil Dievakuasi dari Medan Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/337/3196508//evakuasi_korban_pesawat_atr-CKur_large.jpg
Tim SAR Ungkap Proses Evakuasi Korban Pesawat ATR 42-500 dari Medan Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/337/3196486//basarnas_rapat_bersama_komisi_v_dpr_di_gedung_nusantara-zZqe_large.jpg
Pesawat ATR 42-500 yang Jatuh di Maros Pernah Bantu Misi SAR di Lampung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement