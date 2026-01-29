Tim SAR Kembali Evakuasi 3 Korban Longsor Bandung Barat

Proses evakuasi korban longsor Bandung Barat, Jawa Barat (Foto: Dok BNPB)

JAKARTA – Tim SAR gabungan kembali mengevakuasi tiga korban longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat (Jabar). Total 56 kantong jenazah diserahkan ke tim DVI untuk proses identifikasi.

Kantong jenazah yang diserahkan ke tim DVI berupa potongan anggota tubuh sehingga perlu dilakukan pendalaman identifikasi.

"Lokasi penemuan korban longsor hari ini berada di sektor A1 dan B1. Penguatan alat berat dan anjing pelacak juga terus dikerahkan dalam upaya percepatan pencarian dan pertolongan. Sedikitnya 15 unit ekskavator sudah diterjunkan untuk mempercepat proses operasi pencarian," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Kamis (29/1/2026).

Upaya penanganan masih terus difokuskan pada operasi pencarian dan pertolongan. Kondisi cuaca yang terkadang masih turun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang menjadi tantangan bagi tim SAR gabungan.

"Namun demikian, hal ini tidak menyurutkan semangat para tim SAR gabungan yang jumlahnya sudah mencapai 3.229 personel," ujarnya.