HOME NEWS NASIONAL

34 Jenazah Korban Longsor Bandung Barat Teridentifikasi, 32 Orang Masih Dicari

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |09:15 WIB
34 Jenazah Korban Longsor Bandung Barat Teridentifikasi, 32 Orang Masih Dicari
Korban Longsor Bandung Barat Teridentifikasi (foto: freepik)
JAKARTA – Memasuki hari keempat operasi pencarian, Tim SAR gabungan kembali menemukan sembilan kantong jenazah korban longsor di Kabupaten Bandung Barat.

Dengan penemuan tersebut, total sejak hari pertama hingga Selasa (27/1/2026) pukul 18.01 WIB, Tim SAR gabungan telah menyerahkan 48 kantong jenazah kepada tim Disaster Victim Identification (DVI) untuk proses identifikasi.

“Diperkirakan masih terdapat 32 orang yang masih dalam pencarian,” ungkap Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Rabu (28/1/2026).

Adapun lokasi penemuan korban pada hari ini berada di sektor A1, A2, dan B2. Untuk mempercepat proses pencarian dan pertolongan, tim di lapangan terus mengerahkan alat berat serta anjing pelacak.

Berdasarkan data tim DVI per Selasa (27/1/2026) pukul 19.30 WIB, sebanyak 34 jenazah korban longsor di Bandung Barat telah berhasil diidentifikasi. Jenazah yang telah teridentifikasi selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.

Hingga saat ini, proses identifikasi terhadap kantong jenazah yang telah diserahkan ke tim DVI masih terus berlangsung. Operasi pencarian dijadwalkan kembali dilanjutkan pada esok hari dengan menyisir sektor A dan sektor B.

(Awaludin)

      
