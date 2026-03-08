Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Longsor Sampah di TPST Bantargebang, Tiga Orang Ditemukan Tewas

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 08 Maret 2026 |20:12 WIB
Longsor Sampah di TPST Bantargebang, Tiga Orang Ditemukan Tewas
Longsor Sampah di TPST Bantargebang (foto: Basarnas)
JAKARTA - Tumpukan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, longsor pada Minggu (8/3/2026). Tiga orang dilaporkan meninggal dunia dalam peristiwa tersebut.

“Meninggal dunia tiga orang,” kata Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari, Minggu (8/3/2026).

Desiana menambahkan, korban yang meninggal dunia yakni Enda Widayanti (25), Sumine (60), dan Dedi Sutrisno. Ketiga korban tersebut telah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan.

“Dua orang dibawa pulang ke Banten, satu dibawa pulang ke Karawang,” tambahnya.

Desiana mengatakan, tim SAR gabungan masih melakukan pendataan terkait kemungkinan adanya korban lain. Hingga berita ini ditayangkan, belum diketahui jumlah korban yang masih tertimbun dalam longsoran tersebut.

“Korban masih dalam pendataan. Selain itu, masih banyak kendaraan truk sampah dan warung di area lokasi yang tertimbun. Saat ini petugas masih melakukan pendataan jumlah korban,” pungkasnya.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
