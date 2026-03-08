Gunungan Sampah Bantargebang Longsor, Truk dan Warung Tertimbun

BEKASI – Tumpukan sampah di TPST Bantargebang, Kota Bekasi, dilaporkan longsor pada Minggu (8/3/2026).

Dalam video yang diterima Okezone, terlihat tumpukan sampah tersebut menimpa sebuah truk pengangkut sampah yang berada di lokasi. Sebuah warung yang berdiri di kawasan itu juga dilaporkan ikut tertimbun.

“Iya benar, terjadi longsor di TPST,” ujar Kasi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi, Idham Kholid, Minggu (8/3/2026).

Idham menjelaskan, BPBD langsung menerjunkan tim ke lokasi untuk melakukan evakuasi korban. Hingga saat ini operasi penyelamatan masih berlangsung.