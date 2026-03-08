Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gunungan Sampah Bantargebang Longsor, Truk dan Warung Tertimbun

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 08 Maret 2026 |17:18 WIB
Gunungan Sampah Bantargebang Longsor, Truk dan Warung Tertimbun
Sampah Bantargebang Longsor (foto: dok ist)
A
A
A

BEKASI – Tumpukan sampah di TPST Bantargebang, Kota Bekasi, dilaporkan longsor pada Minggu (8/3/2026).

Dalam video yang diterima Okezone, terlihat tumpukan sampah tersebut menimpa sebuah truk pengangkut sampah yang berada di lokasi. Sebuah warung yang berdiri di kawasan itu juga dilaporkan ikut tertimbun.

“Iya benar, terjadi longsor di TPST,” ujar Kasi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi, Idham Kholid, Minggu (8/3/2026).

Idham menjelaskan, BPBD langsung menerjunkan tim ke lokasi untuk melakukan evakuasi korban. Hingga saat ini operasi penyelamatan masih berlangsung.

Topik Artikel :
Bekasi TPST TPST Bantargebang
