Tragis! Pasutri di Perumahan Mewah Bekasi Dibantai saat Sahur, Emas dan Kunci Mobil Raib

BEKASI - Pasangan suami istri berinisial EU (65) dan P (60) menjadi korban penyerangan orang tak dikenal (OTK) di perumahan mewah Prima Lingkar Asri, Jatibening, Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah barang milik korban juga dilaporkan raib.

Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota Kompol Andi Muhammad Iqbal menjelaskan, akibat penyerangan itu, sang suami ditemukan meninggal dunia. Sedangkan sang istri dalam keadaan luka-luka dan saat ini menjalani perawatan medis di rumah sakit.

“Bapaknya meninggal dunia di tempat. Ibu lagi dioperasi sampai sekarang. Lagi dalam kondisi kritis,” kata Andi kepada wartawan, Senin (2/3/2026).

Andi mengungkapkan, pasutri itu ditemukan tergeletak oleh anak perempuannya. Peristiwa itu terjadi pada pagi tadi menjelang sahur. Mulanya, anak korban biasanya dibangunkan sahur oleh orang tuanya. Namun saat kejadian, dia tidak dibangunkan hingga pukul 04.00 WIB.

"Nah ketika dia bangun dia kaget, wah ini kan bentar lagi imsak, akhirnya dia turun. Ketika turun dia lihat kok nggak ada jawaban, lampu masih mati," ujar dia.

Saat itu, lanjut dia, sang anak masih mendengar suara ibunya secara sekilas. Namun saat sang anak menghampiri, gagang pintunya sudah rusak dan tidak bisa dibuka.