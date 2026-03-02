Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kronologi Pasutri Dibantai hingga Tewas di Perumahan Mewah Bekasi saat Sahur

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |19:58 WIB
Kronologi Pasutri Dibantai hingga Tewas di Perumahan Mewah Bekasi saat Sahur
Kronologi Pasutri Dibantai hingga Tewas di Perumahan Mewah Bekasi saat Sahur
A
A
A

JAKARTA – Polisi mengungkapkan kronologi kejadian peristiwa dugaan perampok dan pembunuhan yang dialami suami istri berinisial EU (65) dan P (60) di Perumahan Prima Lingkar Asri, Jatibening, Kota Bekasi, Jawa Barat. Akibat kejadian ini sang suami dinyatakan tewas sedangkan istrinya dalam kondisi kritis.

Demikian disampaikan Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota Kompol Andi Muhammad Iqbal, Senin (2/3/2026).

"Nah yang untuk kondisi korban saat ini untuk dari laki-laki meninggal dunia yang perempuan masih kritis di rumah sakit. Jadi kita doakan yang terbaik untuk keluarga, keluarga korban," ucap Andi.

Insiden ini awalnya diketahui anak korban menjelang waktu sahur. Sang anak sudah terbiasa dibanguni kedua orang tuanya untuk menyantap menu sahur bareng keluarga.

Namun saat itu ia terbangun sendiri lantaran orang tuanya tak membanguni sahur. Sang anak pun langsung mencoba mendatangi kamar orang tuanya untuk membangunkan mereka untuk sahur.

"Ya kronologinya berawal dari anak korban. Anak korban ini biasanya dibangunkan sama ibunya untuk persiapan sahur jam 3. Tapi karena jam 3 belum ada yang membangunkan, akhirnya alarm korban bunyi tuh sekitar jam 4.15," kata dia.

Namun yang mengejutkan, anak korban sempat mendengar suara seperti rintihan dari dalam rumah. Merasa panik, ia keluar rumah untuk meminta pertolongan warga sekitar, namun situasi masih sepi.

"Akhirnya korban inisiatif ke bawah anaknya membangunkan ibunya, disitu tidak ada jawaban. Terdengar suara seperti orang suara membungkul (merintih)," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/338/3204606//pembunuhan-jd4p_large.jpg
Tragis! Pasutri di Perumahan Mewah Bekasi Dibantai saat Sahur, Emas dan Kunci Mobil Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/337/3203799//hotman_paris-mV6v_large.jpg
Hotman Paris Mengadu ke DPR, Ungkap Kejanggalan Penanganan Kasus Pembunuhan Mahasiswi Unram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/340/3202794//tni-0BOl_large.jpg
Letkol Inf Michael Ronald Resmi Jabat Dandim 0509/Kabupaten Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/338/3202641//mayat-EL1K_large.jpg
Korban Luka-Tewas Akibat Jalan Rusak Melonjak, Polda Metro: Paling Banyak di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/338/3202070//viral-Rd75_large.jpg
Heboh Mahasiswi Cantik Tewas di Apartemen Usai Gugurkan Kandungan, Ini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/338/3201320//mayat-3Gew_large.jpg
Terungkap! Ini Motif Pembunuhan Pegawai PPPK di Bekasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement