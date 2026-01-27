Viral Pasutri Naik Motor Bawa Anak Sambil Merokok, Ngamuk saat Ditegur

JAKARTA - Viral di media sosial (medsos) video pengendara motor merokok di jalanan Palmerah, Jakarta Barat (Jakbar). Pemotor tersebut ngamuk setelah ditegur.

1. Viral Pemotor Merokok Ngamuk saat Ditegur

Dari video yang dilihat, terlihat pemotor laki-laki dan perempuan berkendara sambil merokok. Terlihat keduanya membawa bayi dalam gendongan.

Dari video itu, keduanya terlihat berkendara tidak menggunakan helm, sama seperti yang menegur. Penegur tersebut meminta pasangan ini tidak merokok di jalanan, tapi diabaikan.

"Kalau di motor jangan merokok, dong," ucap penegur.

"Kenapa?" jawab pemotor yang merokok.

"Kena abunya kena orang, baranya kena orang," ujar penegur.

Penegur kemudian menyiramkan air ke arah rokok yang dipegang pemotor. Tak terima, pengendara yang merokok mengejar dan memberhentikan penegur. Perdebatan terjadi hingga pria tersebut melayangkan pukulan ke arah kepala penegur.