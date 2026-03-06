Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Rombongan Mobil Zig-zag di Tol Becakayu, Polisi Buru Pelaku

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 06 Maret 2026 |07:35 WIB
Viral Rombongan Mobil Zig-zag di Tol Becakayu, Polisi Buru Pelaku
Viral mobil zig-zag di Tol Becakayu (Foto: Tangkapan layar media sosial)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial aksi sejumlah mobil melakukan zig-zag di ruas Tol Bekasi–Cawang–Kampung Melayu (Becakayu), Jakarta Timur. Kini, para pengemudi mobil tersebut dicari polisi.

Aksi para pengemudi mobil tersebut viral usai diunggah akun Instagram @dashcamindonesia. Dari video yang beredar, terlihat lima mobil melaju zig-zag di tengah kondisi jalan yang relatif sepi.

“Kronologi: Aksi berbahaya di jalan raya kembali terekam kamera warga. Sejumlah kendaraan roda empat kedapatan melakukan konvoi dengan gaya meliak-liuk atau zig-zag di ruas Tol Becakayu, kawasan Kalimalang, Jakarta Timur,” tulis narasi dalam video tersebut.

Saat dikonfirmasi, Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Reiki Indra Brata Manggala menyebutkan pihaknya telah mengidentifikasi para pengendara mobil tersebut melalui kamera CCTV.

“Sudah kami identifikasi kendaraannya melalui CCTV dan sudah kami dapat datanya sesuai nopol yang terdaftar,” kata Reiki saat dihubungi, Jumat (6/3/2026).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/338/3205133/thr-qeDj_large.jpg
Viral Satlantas Polres Tanjung Priok Dicatut di Surat Minta THR, Kapolres Buka Suara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/338/3204913/viral-Tgrw_large.jpg
Viral Oknum TNI Todongkan Pistol ke Driver Online di Serpong, Begini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/338/3204637/aniaya-c5eH_large.jpg
Viral Majikan Aniaya ART di Sunter Jakut, Diduga Gara-Gara Tempat Ibadah Dikotori
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/337/3204192/kpk-es4K_large.jpg
Viral Mobil Dinas Gubernur Kaltim Rp8,5 Miliar, KPK Akhirnya Turun Tangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/338/3204008/viral-TLej_large.jpg
Warga Protes Suara Bising, Lapangan Padel di Pulomas Disegel Permanen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/338/3203685/viral-zdkS_large.jpg
Pelaku Penganiayaan 3 Petugas SPBU di Jaktim Ngaku Jenderal, Nih Tampangnya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement