Viral Rombongan Mobil Zig-zag di Tol Becakayu, Polisi Buru Pelaku

JAKARTA - Viral di media sosial aksi sejumlah mobil melakukan zig-zag di ruas Tol Bekasi–Cawang–Kampung Melayu (Becakayu), Jakarta Timur. Kini, para pengemudi mobil tersebut dicari polisi.

Aksi para pengemudi mobil tersebut viral usai diunggah akun Instagram @dashcamindonesia. Dari video yang beredar, terlihat lima mobil melaju zig-zag di tengah kondisi jalan yang relatif sepi.

“Kronologi: Aksi berbahaya di jalan raya kembali terekam kamera warga. Sejumlah kendaraan roda empat kedapatan melakukan konvoi dengan gaya meliak-liuk atau zig-zag di ruas Tol Becakayu, kawasan Kalimalang, Jakarta Timur,” tulis narasi dalam video tersebut.

Saat dikonfirmasi, Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Reiki Indra Brata Manggala menyebutkan pihaknya telah mengidentifikasi para pengendara mobil tersebut melalui kamera CCTV.

“Sudah kami identifikasi kendaraannya melalui CCTV dan sudah kami dapat datanya sesuai nopol yang terdaftar,” kata Reiki saat dihubungi, Jumat (6/3/2026).