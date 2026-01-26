Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral! Pencuri Kabel JPU Bobol Konblok Trotoar Bikin Pramono Geram

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |18:23 WIB
Viral! Pencuri Kabel JPU Bobol Konblok Trotoar Bikin Pramono Geram
Viral! Pencuri Kabel JPU Bobol Konblok Trotoar Bikin Pramono Geram
A
A
A

JAKARTA – Viral aksi pencurian kabel Penerangan Jalan Umum (PJU) di Jalan Kramat Jaya, Koja, Jakarta Utara. Pencuri membongkar konblok tersebut untuk mengambil kabel lampu jalan di wilayah tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta anak buahnya untuk menelusuri kejadian tersebut. Ia meminta pelaku ditindak tegas bila sudah ditemukan.

"Saya sudah meminta untuk dipelajari, dan memang kalau memang ada bukti, dan kemudian yang melakukan, saya minta untuk tindakan tegas untuk itu," kata Pramono di Jakarta Barat, Senin (26/1/2026).

Pramono, menyebut aksi ini sangat menganggu sebab yang dicuri merupakan fasilitas yang digunakan publik.

"Yang pertama, sangat mengganggu, yang kedua, itukan kepentingan publik. Sehingga sarana-prasarana publiknya akan terganggu dan untuk itu diambil tindakan," ujar dia.

 

Halaman:
1 2
      
