Plat Besi JPO Sering Dicuri, Pramono Instruksikan Ganti Material

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menginstruksikan agar pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) baru tidak lagi menggunakan material besi. Sebab, bahan tersebut kerap dicuri sehingga membahayakan keselamatan pengguna JPO.

Hal ini ia sampaikan usai meresmikan groundbreaking JPO Bersama BTN yang menghubungkan kawasan Jakarta International Stadium (JIS) dengan Ancol, Minggu (25/1/2026).

“Jadi saya sudah minta kepada Dinas Bina Marga, semua JPO yang baru menggunakan wooden press yang enggak bisa lagi untuk diambil atau dicuri. Sebab memang yang memakai apakah itu besi atau yang lain-lain memang ada yang diambil,” ujar Pramono.

Pramono mengajak warga untuk bersama-sama menjaga fasilitas umum yang dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta. Sebab, fasilitas yang dibangun ini diperuntukkan untuk kepentingan publik, bukan pribadi.

“Tapi saya juga memintalah sebenarnya kepada seluruh warga, siapa pun yang ambil itu, mbok jangan, karena ini untuk kepentingan publik, bukan untuk urusan orang per orang,” sambungnya.