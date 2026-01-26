Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Plat Besi JPO Sering Dicuri, Pramono Instruksikan Ganti Material

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |01:10 WIB
Plat Besi JPO Sering Dicuri, Pramono Instruksikan Ganti Material
JPO di Sudirman (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menginstruksikan agar pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) baru tidak lagi menggunakan material besi. Sebab, bahan tersebut kerap dicuri sehingga membahayakan keselamatan pengguna JPO.

Hal ini ia sampaikan usai meresmikan groundbreaking JPO Bersama BTN yang menghubungkan kawasan Jakarta International Stadium (JIS) dengan Ancol, Minggu (25/1/2026).

“Jadi saya sudah minta kepada Dinas Bina Marga, semua JPO yang baru menggunakan wooden press yang enggak bisa lagi untuk diambil atau dicuri. Sebab memang yang memakai apakah itu besi atau yang lain-lain memang ada yang diambil,” ujar Pramono.

Pramono mengajak warga untuk bersama-sama menjaga fasilitas umum yang dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta. Sebab, fasilitas yang dibangun ini diperuntukkan untuk kepentingan publik, bukan pribadi.

“Tapi saya juga memintalah sebenarnya kepada seluruh warga, siapa pun yang ambil itu, mbok jangan, karena ini untuk kepentingan publik, bukan untuk urusan orang per orang,” sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/338/3197488//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-zCyJ_large.jpg
Pramono Yakin Normalisasi Tiga Sungai Tekan Risiko Banjir di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/338/3197453//pramono_anung-pmCA_large.jpg
Groundbreaking JPO JIS-Ancol, Pramono Singgung Ego Sektoral Sempat Jadi Hambatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/338/3197446//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-YnBw_large.jpg
Pramono Ungkap PJJ Diterapkan jika Hujan Lebat dan Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/338/3197434//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-m0LI_large.jpg
Pramono Sempat Tawarkan Relokasi ke Korban Banjir di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/338/3197414//pramono_anung-FwD1_large.jpg
Pramono : Banjir Jakarta Sudah Surut, Modifikasi Cuaca Dilanjutkan hingga 27 Januari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/338/3197205//gubernur_jakarta_pramono_anung-sMDL_large.jpg
Prabowo Bentuk Tim Khusus Penanganan Banjir Jawa, DKI Jakarta Siap Berkontribusi OMC
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement