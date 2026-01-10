Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

JPO Sarinah Akan Dibangun Kembali, Pramono: Diperlukan untuk Difabel

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 10 Januari 2026 |06:44 WIB
JPO Sarinah Akan Dibangun Kembali, Pramono: Diperlukan untuk Difabel
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan akan membangun kembali Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, tepatnya di depan Mal Sarinah. Berdasarkan hasil kajian, JPO tersebut dinilai masih dibutuhkan, terutama untuk penyandang disabilitas.

"Jadi JPO Sarinah dalam kajian ini memang diperlukan, terutama untuk difabel. Itu salah satu alasan kenapa pembangunan kembali dilakukan," ujar Pramono saat ditemui di Puskesmas Kebayoran Lama, Jumat 9 Januari 2026.

Ia mengakui adanya kritik dari sejumlah kelompok pejalan kaki terkait rencana pembangunan kembali JPO tersebut. Kritik muncul karena kekhawatiran JPO akan menghilangkan fasilitas pelican crossing di lokasi tersebut.

"Memang saya juga sudah membaca pro dan kontra di masyarakat. Kelompok pejalan kaki menginginkan agar tetap bisa menyeberang di bawah," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Pramono menegaskan, bahwa pembangunan JPO tidak akan menghilangkan pelican crossing. Menurutnya, penyeberangan di bawah tetap tersedia, sementara JPO disiapkan sebagai alternatif.

"Jalan kaki di bawah tetap dibuka, kemudian di atas sebagai alternatif pilihan. Jadi tetap, tidak ada yang ditutup," pungkasnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/338/3194547//pramono_anung-dHYl_large.jpg
Pramono Akan Resmikan Taman Bendera Pusaka Februari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/338/3193936//pramono_anung-Rqcb_large.jpg
Pramono: Kolong Tol Akan Dimanfaatkan untuk Arena Tinju!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/338/3193820//pramono_anung-BXYu_large.jpg
Tinjau Taman Gapura Muka Cakung, Pramono Ditagih Warga soal Fasilitas Tambahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/338/3193825//pramono_anung-NxeL_large.jpg
Pramono Perintahkan Dinkes Antisipasi Superflu di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193712//pramono_anung-3h6X_large.jpg
Dalami Penyebab Tawuran di Manggarai, Pramono: Kami Duga Ada yang Membenturkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/278/3193698//bank_jakarta-vKlW_large.jpg
Bank Jakarta Perluas Akses Transaksi Global, Pramono Minta Persiapan Melantai di Bursa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement