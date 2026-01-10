JPO Sarinah Akan Dibangun Kembali, Pramono: Diperlukan untuk Difabel

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan akan membangun kembali Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, tepatnya di depan Mal Sarinah. Berdasarkan hasil kajian, JPO tersebut dinilai masih dibutuhkan, terutama untuk penyandang disabilitas.

"Jadi JPO Sarinah dalam kajian ini memang diperlukan, terutama untuk difabel. Itu salah satu alasan kenapa pembangunan kembali dilakukan," ujar Pramono saat ditemui di Puskesmas Kebayoran Lama, Jumat 9 Januari 2026.

Ia mengakui adanya kritik dari sejumlah kelompok pejalan kaki terkait rencana pembangunan kembali JPO tersebut. Kritik muncul karena kekhawatiran JPO akan menghilangkan fasilitas pelican crossing di lokasi tersebut.

"Memang saya juga sudah membaca pro dan kontra di masyarakat. Kelompok pejalan kaki menginginkan agar tetap bisa menyeberang di bawah," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Pramono menegaskan, bahwa pembangunan JPO tidak akan menghilangkan pelican crossing. Menurutnya, penyeberangan di bawah tetap tersedia, sementara JPO disiapkan sebagai alternatif.

"Jalan kaki di bawah tetap dibuka, kemudian di atas sebagai alternatif pilihan. Jadi tetap, tidak ada yang ditutup," pungkasnya.

(Awaludin)