Pramono Akan Resmikan Taman Bendera Pusaka Februari 2026

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, memastikan akan meresmikan Taman Bendera Pusaka pada Februari mendatang. Rencananya, peresmian akan berlangsung pada 9 atau 20 Februari 2026.

“Jadi insyaallah Taman Bendera Pusaka akan diresmikan pada bulan Februari. Tanggalnya sekarang sedang dipilih apakah tanggal 9 atau tanggal 20 Februari,” ucap Pramono di Jakarta Selatan, Jumat (9/1/2026).

Diketahui, pembangunan Taman Bendera Pusaka merupakan integrasi dari Taman Langsat, Taman Ayodya, dan Taman Leuser.

Pada kesempatan sebelumnya, Pramono menyampaikan bahwa Taman Bendera Pusaka akan dilengkapi fasilitas jogging track sepanjang 1.200 meter.

“Jogging track-nya berapa, 1.200 atau 1,2 kilometer,” kata Pramono usai meninjau Taman Gapura Muka Cakung, Jakarta Timur, Selasa 6 Januari 2025.

Dengan fasilitas baru ini, taman tersebut akan menjadi alternatif bagi warga yang biasa berolahraga lari atau berjalan santai di Gelora Bung Karno (GBK).

“Menjadi alternatif baru bagi warga Jakarta untuk berolahraga, jangan hanya di GBK, bisa juga menggunakan Taman Bendera Pusaka,” ujarnya.

