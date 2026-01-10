Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Akan Resmikan Taman Bendera Pusaka Februari 2026

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 10 Januari 2026 |01:01 WIB
Pramono Akan Resmikan Taman Bendera Pusaka Februari 2026
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Foto: Danandaya Arya/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, memastikan akan meresmikan Taman Bendera Pusaka pada Februari mendatang. Rencananya, peresmian akan berlangsung pada 9 atau 20 Februari 2026.

“Jadi insyaallah Taman Bendera Pusaka akan diresmikan pada bulan Februari. Tanggalnya sekarang sedang dipilih apakah tanggal 9 atau tanggal 20 Februari,” ucap Pramono di Jakarta Selatan, Jumat (9/1/2026).

Diketahui, pembangunan Taman Bendera Pusaka merupakan integrasi dari Taman Langsat, Taman Ayodya, dan Taman Leuser.
Pada kesempatan sebelumnya, Pramono menyampaikan bahwa Taman Bendera Pusaka akan dilengkapi fasilitas jogging track sepanjang 1.200 meter.

“Jogging track-nya berapa, 1.200 atau 1,2 kilometer,” kata Pramono usai meninjau Taman Gapura Muka Cakung, Jakarta Timur, Selasa 6 Januari 2025.

Dengan fasilitas baru ini, taman tersebut akan menjadi alternatif bagi warga yang biasa berolahraga lari atau berjalan santai di Gelora Bung Karno (GBK).

“Menjadi alternatif baru bagi warga Jakarta untuk berolahraga, jangan hanya di GBK, bisa juga menggunakan Taman Bendera Pusaka,” ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/338/3193936/pramono_anung-Rqcb_large.jpg
Pramono: Kolong Tol Akan Dimanfaatkan untuk Arena Tinju!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/338/3193820/pramono_anung-BXYu_large.jpg
Tinjau Taman Gapura Muka Cakung, Pramono Ditagih Warga soal Fasilitas Tambahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/338/3193825/pramono_anung-NxeL_large.jpg
Pramono Perintahkan Dinkes Antisipasi Superflu di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/338/3192423/pramono_anung-Pzgs_large.jpg
Duh! Urus Kucing Kawin, Pramono Sampai Panggil Damkar ke Rumahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192229/pramono_anung-iZ1F_large.jpg
APBD DKI Jakarta 2026 Ditetapkan Rp81,32 Triliun, Pramono Fokus Kemacetan hingga Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188738/pramono_anung-xGi0_large.jpg
Pramono Serahkan Kunci Rusun Jagakarsa ke Warga Eks TPU Menteng Pulo II, Sewa Gratis 6 Bulan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement