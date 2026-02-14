Festival Bandeng Rawa Belong, Pramono Belanja Bandeng untuk Wali Kota

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menghadiri Pembukaan Acara Festival Bandeng Rawa Belong Tahun 2026 di Jakarta Barat pada Sabtu (14/2/2026) pagi. Pramono tiba di lokasi acara sekira pukul 09.24 WIB didampingi Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainah.

1. Beli Bandeng

Pramono tampak meninjau sejumlah stan pedagang yang menjual ikan bandeng dengan berat bervariasi. Ia pun sempat bertanya kepada salah satu pedagang mengenai ukuran terbesar bandeng yang tersedia.



"Yang paling gede berapa kilo," kata Pramono.

Mendengar pertanyaan tersebut, pedagang langsung mencari stok bandeng dengan ukuran paling besar. Setelah ditimbang, ikan bandeng yang diberikan pedagang memiliki berat mencapai 13 kilogram.

Pramono sempat menanyakan harga ikan tersebut hingga disepakati sebesar Rp70.000/kg. Pramono juga meminta agar ikan tersebut diserahkan kepada Wali Kota Jakarta Barat.