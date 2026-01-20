Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Akan Buka Rute Baru Transjabodetabek, Blok M-Soetta dan Cawang-Jababeka

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |14:01 WIB
Pramono Akan Buka Rute Baru Transjabodetabek, Blok M-Soetta dan Cawang-Jababeka
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Foto: Danandaya Arya/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono berencana membuka rute baru Transjabodetabek yang menghubungkan Jakarta dengan kota penyangga. Rute pertama yang akan dibuka adalah dari kawasan Blok M, Jakarta, ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

“Yang pertama, dari laporan Bapak Kepala Dinas Perhubungan, adalah dari Blok M ke bandara. Karena kebutuhannya sekarang ini tinggi sekali,” kata Pramono usai groundbreaking entrance Stasiun Harmoni MRT Jakarta Fase 2A di kawasan Duta Merlin, Jakarta Pusat, Selasa (20/1/2026).

Selanjutnya, Pemprov DKI Jakarta juga tengah mematangkan rute baru Transjabodetabek yang menghubungkan Jakarta dengan Kabupaten Bekasi. Rute Cawang–Jababeka disiapkan untuk mengakomodasi warga Jakarta yang bekerja di kawasan industri Jababeka.

“Dari Cawang ke Jababeka. Kenapa itu dilakukan? Karena memang pekerja kita di Jababeka itu cukup tinggi dan kebutuhannya juga tinggi. Sehingga dengan demikian saya sedang mematangkan,” ujar dia.

Ia menjelaskan wacana pembukaan rute baru ini masih dalam koordinasi dengan pemerintah pusat. Sebab, pembukaan transportasi lintas provinsi membutuhkan persetujuan Kementerian Perhubungan.

Halaman:
1 2
      
