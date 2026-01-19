Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Sampah Menggunung di Tanggul Laut Muara Baru, Pramono: Kita Bersihkan!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 19 Januari 2026 |20:44 WIB
Viral Sampah Menggunung di Tanggul Laut Muara Baru, Pramono: Kita Bersihkan!
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menanggapi soal viral sampah menggunung dari kawasan pesisir Tanggul Laut Muara Baru, Jakarta Utara. Pemprov DKI Jakarta kata dia bergerak cepat untuk melakukan pembersihan sampah di Muara Baru tersebut.

"Ya, apapun kemarin yang di Muara Baru kan langsung kita tangani, kita bersihkan," kata Pramono kepada wartawan, Senin (19/1/2026).

Pramono menjadikan peristiwa ini sebagai peringatan keras bagi seluruh warga Jakarta agar menghentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai dan badan air lainnya.

"Dan ini juga menjadi peringatan bagi seluruh warga Jakarta agar perilaku membuang sampah di sungai itu ya harus dihilangkan di Jakarta,"pungkasnya.

Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta mengangkut sebanyak 137 ton sampah dari kawasan pesisir Tanggul Laut Muara Baru, Jakarta Utara. Penanganan itu dilakukan secara intensif sejak Jumat (16/1) dengan melibatkan ratusan petugas.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pramono Anung sampah viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/337/3195886/viral-iJQo_large.jpg
Viral Biduan Goyang Erotis di Panggung Isra Mikraj
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/338/3195663/viral-aLpf_large.jpg
Viral Tutup Exit Tol Rawa Buaya Jakbar, 6 'Pak Ogah' Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/338/3195589/viral-Bhtw_large.jpg
Viral Transjakarta Adang Mobil Lawan Arah di Matraman, Ini Kata Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/337/3195500/mobil_patwal_senggol_kendaraan_lain-jkly_large.jpg
Viral Mobil Patwal Diduga Senggol Kendaraan Lain di Tol, Korlantas Cari Bukti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/338/3195208/viral-DCbv_large.jpg
Viral Aksi Berani Pesepeda Wanita Adang Pemotor Masuk Jalur Sepeda di Sudirman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/337/3195100/viral-0q1H_large.jpg
Viral! Masjid Sheikh Zayed Solo Gelar Lomba Desain Keranda Jenazah, Minat?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement