Viral Sampah Menggunung di Tanggul Laut Muara Baru, Pramono: Kita Bersihkan!

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menanggapi soal viral sampah menggunung dari kawasan pesisir Tanggul Laut Muara Baru, Jakarta Utara. Pemprov DKI Jakarta kata dia bergerak cepat untuk melakukan pembersihan sampah di Muara Baru tersebut.

"Ya, apapun kemarin yang di Muara Baru kan langsung kita tangani, kita bersihkan," kata Pramono kepada wartawan, Senin (19/1/2026).

Pramono menjadikan peristiwa ini sebagai peringatan keras bagi seluruh warga Jakarta agar menghentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai dan badan air lainnya.

"Dan ini juga menjadi peringatan bagi seluruh warga Jakarta agar perilaku membuang sampah di sungai itu ya harus dihilangkan di Jakarta,"pungkasnya.

Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta mengangkut sebanyak 137 ton sampah dari kawasan pesisir Tanggul Laut Muara Baru, Jakarta Utara. Penanganan itu dilakukan secara intensif sejak Jumat (16/1) dengan melibatkan ratusan petugas.