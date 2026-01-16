Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tangani Sampah Akibat Banjir, Pemprov DKI Kerahkan Ribuan Pasukan Oranye

Rohman Wibowo , Jurnalis-Jum'at, 16 Januari 2026 |13:30 WIB
Tangani Sampah Akibat Banjir, Pemprov DKI Kerahkan Ribuan Pasukan Oranye
Pasukan oranye saat membersihkan sampah di Jakarta (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menyiagakan sebanyak 1.790 Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), atau yang dikenal sebagai Pasukan Oranye untuk menangani sampah akibat banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota dalam beberapa hari terakhir.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menekankan kesiapan pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana menjadi kunci utama dalam penanganan sampah saat banjir. Terlebih, curah hujan tinggi diperkirakan masih berpotensi berlanjut hingga Februari 2026.

“Fokus kami adalah memastikan sampah tidak menumpuk, saluran air tetap berfungsi optimal, serta lingkungan warga terdampak banjir dapat segera dibersihkan secara cepat dan terkoordinasi,” ujarnya, Jumat (16/1/2026).

DLH DKI Jakarta juga menyiapkan berbagai sarana dan prasarana pendukung, antara lain 101 unit truk pengangkut sampah, 116 unit alat berat, 15 perahu karet, serta 25 bus toilet dan 48 toilet portabel. Selain itu, disediakan pula ribuan peralatan kerja seperti 1.369 cangkrang atau garpu penggaruk sampah, 1.235 cangkul, 1.329 sapu, serta 7.836 karung atau plastik sampah.

“Seluruh personel dan armada kami sebar di 25 lokasi rawan banjir untuk mempercepat penanganan sampah sekaligus menjaga fungsi drainase kota agar tetap berjalan dengan baik,” kata Asep.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/338/3195531//viral-NuMf_large.jpg
Pintu Air Pasar Ikan Siaga 2, Sejumlah Wilayah di Pesisir Jakarta Diminta Waspada!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/340/3195355//banjir_di_perumahan_taman_cikande-iuD2_large.jpg
Banjir Luapan Sungai Cidurian Rendam Perumahan Taman Cikande Setinggi 2 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/338/3195323//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-PV8K_large.jpg
Pembongkaran Tiang Monorel Dilakukan Malam Hari, Pramono: Tak Ada Penutupan Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/338/3195321//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-iSk4_large.jpg
109 Tiang Monorel di Rasuna Said Dibongkar, Pramono Tegaskan Biaya Hanya Rp254 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/338/3195271//tiang_monorel-zvKh_large.jpg
Tiang Monorel di Rasuna Said Dibongkar Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/338/3195261//banjir_jakarta-39mX_large.jpg
BPBD: Seluruh Banjir dan Genangan di Jakarta Sudah Surut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement