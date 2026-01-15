Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tolong! Perumahan Taman Cikande Tangerang Terendam Banjir Sudah 4 Hari

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 15 Januari 2026 |13:43 WIB
Perumahan Taman Cikande Tangerang Terendam Banjir Sudah 4 Hari
JAKARTA - Intensitas hujan tinggi dan luapan Sungai Cidurian menyebabkan Perumahan Taman Cikande, Kabupaten Tangerang terendam banjir, sejak Minggu (11/1). Banjir masih menggenangi pemukiman tersebut hingga Kamis (15/1/2026).

Pantauan Okezone, ketinggian banjir di pemukiman tersebut masih setinggi lutut orang dewasa atau sekitar 50 cm. Ketinggian air membuat warga tidak bisa melakukan aktivitas secara normal.

Dari pantauan di lokasi, relawan dan polisi dengan menggunakan perahu karet menyambangi rumah warga yang terendam banjir. Mereka melakukan distribusi bantuan makanan yang diolah dari dapur umum.

Adapun Banjir ini sebelumnya merendam 10 RT di Perumahan Taman Cikande. Air setinggi 2 meter merendam wilayah tersebut.

Ketua RW 03 Perumahan Taman Cikande, Victor silaen menyebut bahwa dampak banjir menyebabkan 222 Kepala keluarga terdampak. Sebagai warga memilih mengungsi ke rumah saudaranya.

"Kalau total keseluruhan yang terdampak sekarang ini 222 KK," kata Victor.

(Fahmi Firdaus )

      
