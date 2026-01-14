Banjir Luapan Sungai Cidurian Rendam Perumahan Taman Cikande Setinggi 2 Meter

TANGERANG – Perumahan Taman Cikande di Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, dilanda banjir akibat luapan Sungai Cidurian. Banjir setinggi 1–2 meter ini merendam sepuluh RT di dua RW berbeda dan memengaruhi 222 kepala keluarga (KK).

Banjir yang terus meningkat sejak Rabu (14/1) siang, membuat aktivitas warga lumpuh total. Banyak warga terpaksa menggunakan perahu rakitan untuk beraktivitas dan mengungsi sementara barang berharga serta perabotan rumah tangga dibawa ke tempat lebih aman.

Ketua RW 03 Perumahan Taman Cikande, Victor Silaen, mengatakan, ketinggian banjir akibat luapan Sungai Cidurian sejak minggu ini terus meluas hingga merendam sepuluh RT di dua RW.

"Sebagian warga terpaksa mengungsi ke rumah sanak saudara karena belum adanya tenda pengungsian," kata Victor, Rabu (14/1/2026).

Warga memprediksi banjir ini dapat berlangsung hingga sepekan ke depan dan berharap adanya solusi dari pemerintah agar peristiwa serupa tidak terulang.

(Awaludin)