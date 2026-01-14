BPBD: Seluruh Banjir dan Genangan di Jakarta Sudah Surut

JAKARTA – Hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Senin (12/1/2026) menyebabkan genangan hingga banjir di sejumlah wilayah. Namun, kondisi tersebut kini telah surut.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat hingga Selasa (13/1/2026) pukul 21.00 WIB, sudah tidak ada laporan banjir di seluruh wilayah Jakarta.

“Update info terkini genangan 13 Januari 2026 sampai dengan pukul 21.00 WIB, BPBD mencatat seluruh genangan di wilayah DKI Jakarta sudah surut,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Kebencanaan BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan, Selasa (13/1/2026).

Menurut Yohan, surutnya genangan dan banjir tersebut berkat upaya kolaboratif seluruh pihak, mulai dari BPBD, Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar), Bina Marga, Dinas Lingkungan Hidup (LH), Satpol PP, hingga PPSU. Peran masyarakat juga dinilai turut mempercepat penanganan banjir.