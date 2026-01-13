Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Diguyur Hujan Deras, Warga Jepara Dilanda Banjir Setinggi 1 Meter

Alip Sutarto , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |22:00 WIB
Diguyur Hujan Deras, Warga Jepara Dilanda Banjir Setinggi 1 Meter
Banjir di Jepara (foto: dok ist)
JEPARA – Tingginya curah hujan yang mengguyur wilayah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, sejak sepekan terakhir mengakibatkan banjir di dua desa di Kecamatan Welahan. Banjir dengan ketinggian air mencapai satu meter ini mengganggu aktivitas warga dan merendam ratusan rumah.

Banjir melanda permukiman warga di Desa Ketileng Singolelo dan Desa Welahan. Hingga Selasa siang, genangan air masih menutup akses jalan desa serta masuk ke rumah-rumah penduduk.

Selain dipicu oleh intensitas hujan yang tinggi sejak Minggu lalu, banjir juga disebabkan oleh kiriman air dari kawasan Pegunungan Muria. Debit air yang meningkat membuat sungai meluap dan menggenangi wilayah dataran rendah.

Kondisi tersebut memaksa sebagian warga mengungsi ke rumah kerabat yang lebih aman. Namun, tidak sedikit warga yang memilih bertahan di rumah untuk menjaga barang-barang berharga mereka.

Salah seorang warga Desa Ketileng Singolelo, Sudiono, mengaku banjir kali ini cukup mengganggu aktivitas sehari-hari karena air merendam rumah hingga setinggi pinggang orang dewasa.

"Banjir setinggi 1 meter lebih, ada ratusan warga. Ada yang mengungsi dan bertahan di rumah masing-masing," ujar Sudiono, Selasa (13/1/2026).

 

