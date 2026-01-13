Antisipasi Banjir, BNPB Gelar Modifikasi Cuaca di Jakarta

JAKARTA – Kepala BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji, menyampaikan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mulai melaksanakan operasi modifikasi cuaca (OMC), untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi atau cuaca ekstrem di wilayah Jakarta. Operasi tersebut akan berlangsung hingga lima hari ke depan.

“BNPB baru mengadakan OMC hari ini sampai dengan lima hari ke depan,” kata Isnawa Adji kepada wartawan, Selasa (13/1/2026).

Ia menjelaskan, pelaksanaan OMC tahap awal dilakukan oleh BNPB. Selanjutnya, BPBD DKI Jakarta akan melanjutkan kegiatan tersebut berdasarkan hasil prediksi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

“Selanjutnya BPBD DKI bisa melanjutkan, tentunya juga berdasarkan hasil prediksi BMKG,” ujarnya.

Sebagai informasi, hujan deras mengguyur sejumlah wilayah DKI Jakarta sejak Senin (12/1/2026). Kondisi tersebut menyebabkan pohon tumbang serta genangan air di beberapa titik.

Hingga Selasa (13/1/2026) pukul 08.00 WIB, BPBD DKI Jakarta mencatat sebanyak 22 RT terdampak genangan dengan ketinggian air mencapai 30 hingga 35 sentimeter.

(Awaludin)