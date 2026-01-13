Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Antisipasi Banjir, BNPB Gelar Modifikasi Cuaca di Jakarta

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |18:23 WIB
Antisipasi Banjir, BNPB Gelar Modifikasi Cuaca di Jakarta
Modifikasi Cuaca (Foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Kepala BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji, menyampaikan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mulai melaksanakan operasi modifikasi cuaca (OMC), untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi atau cuaca ekstrem di wilayah Jakarta. Operasi tersebut akan berlangsung hingga lima hari ke depan.

“BNPB baru mengadakan OMC hari ini sampai dengan lima hari ke depan,” kata Isnawa Adji kepada wartawan, Selasa (13/1/2026).

Ia menjelaskan, pelaksanaan OMC tahap awal dilakukan oleh BNPB. Selanjutnya, BPBD DKI Jakarta akan melanjutkan kegiatan tersebut berdasarkan hasil prediksi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

“Selanjutnya BPBD DKI bisa melanjutkan, tentunya juga berdasarkan hasil prediksi BMKG,” ujarnya.

Sebagai informasi, hujan deras mengguyur sejumlah wilayah DKI Jakarta sejak Senin (12/1/2026). Kondisi tersebut menyebabkan pohon tumbang serta genangan air di beberapa titik.

Hingga Selasa (13/1/2026) pukul 08.00 WIB, BPBD DKI Jakarta mencatat sebanyak 22 RT terdampak genangan dengan ketinggian air mencapai 30 hingga 35 sentimeter.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/338/3195178//banjir_rob-gXZa_large.jpg
BPBD DKI Ingatkan Waspada Banjir Rob di Jakarta Sepekan ke Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/340/3194620//banjir_bandang_di_pati-BJb6_large.png
Banjir Bandang Terjang Pati Jateng, Belasan Rumah Hancur dan Ratusan Terendam Lumpur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/337/3194589//gibran_saat_tinjau_banjir_di_kalsel-Hkxo_large.jpg
Gibran Ditagih Solusi Jangka Panjang saat Tinjau Banjir di Kalsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/337/3194399//wapres_gibran_rakabuming_raka-jS2O_large.jpg
Gibran Tinjau Pengungsi Banjir di Kabupaten Banjar, Pastikan Posko Kesehatan Aktif 24 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/338/3193328//banjir_rob-jBSa_large.jpg
Banjir Rob Rendam Jalan RE Martadinata Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/338/3193295//banjir-xqkU_large.jpg
BPBD DKI Sebut Seluruh Banjir Jakarta Sudah Surut Pagi Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement