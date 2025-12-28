Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

9 Pesawat Dikerahkan Modifikasi Cuaca di Aceh, Sumut dan Sumbar

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 28 Desember 2025 |20:22 WIB
9 Pesawat Dikerahkan Modifikasi Cuaca di Aceh, Sumut dan Sumbar
BNPB sampaikan sejumlah pesawat dikerahkan untuk modifikasi cuaca di Aceh, Sumut dan Sumbar (Foto: Tangkapan layar)
JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkap sebanyak sembilan pesawat dikerahkan untuk mendukung Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan dan pemulihan pascabencana.

Sebanyak empat pesawat dikerahkan untuk operasi modifikasi cuaca di Provinsi Aceh. Hingga 28 Desember 2025, operasi tersebut telah melaksanakan 267 sortie dengan total bahan semai yang digunakan mencapai 251.200 kilogram.

Sementara itu, di Sumatera Utara, BNPB mengoperasikan dua pesawat. Hingga hari ini, telah dilakukan 175 sortie dengan penggunaan bahan semai sebanyak 146.000 kilogram.

Adapun di Sumatera Barat, sebanyak tiga pesawat dikerahkan untuk mendukung operasi serupa. Hingga saat ini, tercatat telah terlaksana 248 sortie dengan total bahan semai mencapai 249.125 kilogram.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan operasi modifikasi cuaca dilakukan secara menyeluruh di wilayah terdampak.

