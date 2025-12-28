Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wakapolri Sebut Pemulihan Infrastruktur Kunci Pergerakan Ekonomi di Daerah Terdampak Bencana

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 28 Desember 2025 |19:48 WIB
Wakapolri Sebut Pemulihan Infrastruktur Kunci Pergerakan Ekonomi di Daerah Terdampak Bencana
Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menyebut pemulihan infrastruktur di kawasan terdampak bencana merupakan kunci penanganan bencana. Polri pun tengah mempercepat pemulihan tersebut.

Menurut Dedi, pulihnya infrastruktur akan membuka akses sehingga logistik bisa kembali berjalan. Sehingga akan berimbas pada roda perekonomian kembali bergerak.

“Pemulihan infrastruktur adalah kunci. Ketika akses terbuka, logistik masuk, layanan kesehatan menjangkau warga, dan roda ekonomi bisa bergerak kembali. Ini yang terus kami percepat di lapangan,” tegas Dedi Prasetyo, Minggu (28/12/2025).

Dedi juga menyampaikan sejumlah infrastruktur yang berhasil dipulihkan. Di Kabupaten Agam, misalnya, terdapat lima titik jembatan darurat yang telah berhasil dibangun.

“Salah satunya di Palembayan sudah dapat dilalui masyarakat, sementara di Malalak progresnya hampir rampung. Di Batang Anai, Padang Pariaman, progres pembangunan terus didorong dengan tambahan alat berat agar akses logistik dan mobilitas warga segera pulih,” ujar Wakapolri.

Selain itu, jembatan di Sumani, Kabupaten Solok, telah berfungsi penuh dan mampu melayani aktivitas masyarakat secara maksimal. Sementara di sejumlah titik lain, jembatan darurat akan ditingkatkan agar dapat dilalui kendaraan roda empat dengan kapasitas terbatas guna mendukung distribusi bantuan dan pemulihan ekonomi warga.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/340/3192301/bbm-mW5Y_large.jpg
Tembus Medan Sulit, BBM Berhasil Dipasok ke 4 SPBU Bener Meriah Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192286/bencana-4ZWr_large.jpg
Update Korban Bencana Sumatera: 1.140 Orang Meninggal, 163 Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192282/seskab_teddy-nzSL_large.jpg
Rapat Maraton, Pemerintah Kebut Bangun 15 Ribu Rumah untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191987/bencana-nIJF_large.jpg
Ratusan Tenda Darurat Bakal Disulap Jadi Kelas Sementara di Lokasi Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191979/tni-OHCg_large.jpg
Cerita Haru TNI Pengantar Logistik Diberi Sepikul Durian dari Warga Terisolasi Gayo Lues
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191952/bencana-FWL3_large.jpg
Anak-Anak Terdampak Bencana di Sumbar dan Sumut Bakal Sekolah Lagi, Aceh Menyusul
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement