Wakapolri Sebut Pemulihan Infrastruktur Kunci Pergerakan Ekonomi di Daerah Terdampak Bencana

JAKARTA – Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menyebut pemulihan infrastruktur di kawasan terdampak bencana merupakan kunci penanganan bencana. Polri pun tengah mempercepat pemulihan tersebut.

Menurut Dedi, pulihnya infrastruktur akan membuka akses sehingga logistik bisa kembali berjalan. Sehingga akan berimbas pada roda perekonomian kembali bergerak.

“Pemulihan infrastruktur adalah kunci. Ketika akses terbuka, logistik masuk, layanan kesehatan menjangkau warga, dan roda ekonomi bisa bergerak kembali. Ini yang terus kami percepat di lapangan,” tegas Dedi Prasetyo, Minggu (28/12/2025).

Dedi juga menyampaikan sejumlah infrastruktur yang berhasil dipulihkan. Di Kabupaten Agam, misalnya, terdapat lima titik jembatan darurat yang telah berhasil dibangun.

“Salah satunya di Palembayan sudah dapat dilalui masyarakat, sementara di Malalak progresnya hampir rampung. Di Batang Anai, Padang Pariaman, progres pembangunan terus didorong dengan tambahan alat berat agar akses logistik dan mobilitas warga segera pulih,” ujar Wakapolri.

Selain itu, jembatan di Sumani, Kabupaten Solok, telah berfungsi penuh dan mampu melayani aktivitas masyarakat secara maksimal. Sementara di sejumlah titik lain, jembatan darurat akan ditingkatkan agar dapat dilalui kendaraan roda empat dengan kapasitas terbatas guna mendukung distribusi bantuan dan pemulihan ekonomi warga.

(Arief Setyadi )