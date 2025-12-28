Update Korban Bencana Sumatera: 1.140 Orang Meninggal, 163 Masih Hilang

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan perkembangan terbaru jumlah korban akibat bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera hingga 28 Desember 2025. Berdasarkan data BNPB, total korban meninggal dunia di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 1.140 jiwa, sementara 163 orang masih dinyatakan hilang.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan pada hari ini tim SAR gabungan kembali menemukan dua jasad korban di wilayah Bener Meriah dan Aceh Utara.

“Hari ini tim SAR gabungan menemukan dua jasad korban di Bener Meriah dan Aceh Utara. Sekali lagi, tidak hentinya kita mengucapkan doa, simpati, dan belasungkawa yang mendalam, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sehingga per hari ini jumlah total korban jiwa rekapitulasi dari tiga provinsi itu menjadi 1.140 jiwa. Upaya pencarian masih diteruskan, tetapi sumber daya kita harapkan ini sudah menuju titik akhir,” ungkap Aam, sapaan Abdul Muhari, saat konferensi pers secara virtual, Minggu (28/12/2025).

Aam memastikan upaya pencarian terhadap korban yang belum ditemukan tetap dilanjutkan. BNPB mencatat masih ada ratusan warga yang masuk dalam daftar orang hilang.

“Meskipun demikian, masih ada 163 nama yang dinyatakan masih hilang, dilaporkan masih dalam daftar pencarian. Tentu saja masih akan terus dilakukan pencarian hingga nanti kita bisa menekan angka korban hilang ini sekecil mungkin,” ujarnya.