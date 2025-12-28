Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Update Korban Bencana Sumatera: 1.140 Orang Meninggal, 163 Masih Hilang

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 28 Desember 2025 |17:57 WIB
Update Korban Bencana Sumatera: 1.140 Orang Meninggal, 163 Masih Hilang
Update korban bencana Sumatera (Foto: Tangkapan layar/Binti M)
A
A
A

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan perkembangan terbaru jumlah korban akibat bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera hingga 28 Desember 2025. Berdasarkan data BNPB, total korban meninggal dunia di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 1.140 jiwa, sementara 163 orang masih dinyatakan hilang.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan pada hari ini tim SAR gabungan kembali menemukan dua jasad korban di wilayah Bener Meriah dan Aceh Utara.

“Hari ini tim SAR gabungan menemukan dua jasad korban di Bener Meriah dan Aceh Utara. Sekali lagi, tidak hentinya kita mengucapkan doa, simpati, dan belasungkawa yang mendalam, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sehingga per hari ini jumlah total korban jiwa rekapitulasi dari tiga provinsi itu menjadi 1.140 jiwa. Upaya pencarian masih diteruskan, tetapi sumber daya kita harapkan ini sudah menuju titik akhir,” ungkap Aam, sapaan Abdul Muhari, saat konferensi pers secara virtual, Minggu (28/12/2025).

Aam memastikan upaya pencarian terhadap korban yang belum ditemukan tetap dilanjutkan. BNPB mencatat masih ada ratusan warga yang masuk dalam daftar orang hilang.

“Meskipun demikian, masih ada 163 nama yang dinyatakan masih hilang, dilaporkan masih dalam daftar pencarian. Tentu saja masih akan terus dilakukan pencarian hingga nanti kita bisa menekan angka korban hilang ini sekecil mungkin,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192282/seskab_teddy-nzSL_large.jpg
Rapat Maraton, Pemerintah Kebut Bangun 15 Ribu Rumah untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191987/bencana-nIJF_large.jpg
Ratusan Tenda Darurat Bakal Disulap Jadi Kelas Sementara di Lokasi Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191979/tni-OHCg_large.jpg
Cerita Haru TNI Pengantar Logistik Diberi Sepikul Durian dari Warga Terisolasi Gayo Lues
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191952/bencana-FWL3_large.jpg
Anak-Anak Terdampak Bencana di Sumbar dan Sumut Bakal Sekolah Lagi, Aceh Menyusul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191948/banjir-WRT8_large.jpg
Pemerintah Cabut Izin Sawit dan Pemanfaatan Kayu, Tata Kelola SDA Diperketat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191920/bendera_gam-lK0O_large.jpg
Pengamat: Pengibaran Bendera GAM Langgar Hukum dan Cederai Komitmen Perdamaian Aceh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement