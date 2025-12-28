Rapat Maraton, Pemerintah Kebut Bangun 15 Ribu Rumah untuk Korban Bencana Sumatera

JAKARTA – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya maraton rapat penanganan bencana Sumatera di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, pada Sabtu 27 Desember 2025 malam. Di antaranya, memastikan 15.000 rumah untuk korban terdampak bencana segera dibangun sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto.

Rapat itu dihadiri Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Kepala BP BUMN Dony Oskaria.

“Malam Minggu kemarin, Sabtu, 27 Desember 2025, berkoordinasi dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BPI Danantara, Bapak Rosan Roeslani, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bapak Maruarar Sirait, serta Kepala BP BUMN, Bapak Dony Oskaria, di Kantor Sekretariat Kabinet,” kata Seskab Teddy dalam unggahan pada akun media sosial Instagram @sekretariat.kabinet, Minggu (28/12/2025).

Dalam pertemuan itu, Teddy menyampaikan bahwa Danantara melalui dukungan BUMN telah memulai pembangunan 15.000 unit rumah bagi korban terdampak bencana di Sumatera.

“Danantara sudah memulai pembangunan 15.000 rumah dari BUMN,” ujar Seskab Teddy.

Ia merinci, sebanyak 500 unit rumah pertama ditargetkan selesai dalam waktu dekat dan telah dirancang dengan fasilitas yang memadai bagi para penghuninya.