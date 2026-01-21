Korban Tewas Bencana Sumatera Tembus 1.200 Orang, 113.903 Mengungsi

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan jumlah korban tewas akibat bencana di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara terus bertambah menjadi 1.200 orang. Data tersebut terhitung per Selasa 20 Januari 2026.



“Berdasarkan laporan terbaru, tercatat adanya penambahan satu korban meninggal dunia di Kabupaten Aceh Tengah. Dengan penambahan tersebut, total korban meninggal dunia secara keseluruhan mencapai 1.200 jiwa,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Rabu (21/1/2026).

Pria yang kerap disapa Aam itu menuturkan, penambahan korban meninggal dunia berasal dari Kabupaten Aceh Tengah dengan jumlah satu orang. Selain itu, ia menyampaikan bahwa hingga saat ini tercatat 113.903 jiwa masih berada di lokasi pengungsian.

“Sementara korban hilang tercatat sebanyak 143 jiwa. Adapun jumlah penduduk terdampak yang masih berada di lokasi pengungsian mencapai 113.903 jiwa. Data ini menunjukkan dinamika pergerakan pengungsi seiring dengan proses pembersihan wilayah, pemulihan kawasan permukiman, serta pembangunan hunian sementara yang terus berlangsung di wilayah terdampak,” ujarnya.

Ia menambahkan, dalam rangka menciptakan kondisi wilayah yang semakin kondusif untuk dihuni kembali, percepatan pembangunan hunian sementara (huntara), pembukaan serta pembersihan akses jalan dan jembatan, serta pemulihan kawasan permukiman terus ditingkatkan.

“Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan oleh tim gabungan yang melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya,” jelasnya.

(Arief Setyadi )