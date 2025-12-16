Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Antisipasi Hujan Ekstrem, BMKG Lakukan Modifikasi Cuaca di 6 Titik

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 16 Desember 2025 |07:14 WIB
Antisipasi Hujan Ekstrem, BMKG Lakukan Modifikasi Cuaca di 6 Titik
cuaca ekstream (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan Indonesia akan memasuki puncak musim penghujan pada periode Januari hingga Februari mendatang. 

Curah hujan diprediksi meningkat signifikan di sejumlah wilayah, mulai dari Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara.

Selain faktor musim, BMKG juga memantau keberadaan tiga siklon dan bibit siklon di sekitar wilayah Indonesia, yakni Siklon Bakung, bibit siklon 93S, dan bibit siklon 95S. Ketiga sistem cuaca tersebut berpotensi memicu hujan ekstrem dan gelombang tinggi.

Untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrem, BMKG terus melakukan pemantauan dan menyiapkan langkah mitigasi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah operasi modifikasi cuaca.

“Operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk mencegah awan-awan hujan mendekati daratan Indonesia. Jika awan mendekat, maka akan disemai menggunakan bahan NaCl agar hujan turun di wilayah perairan atau area yang tidak berbahaya. Jika awan sudah berada di atas Jakarta, akan disebarkan kapur tohor atau CaO agar awan terpecah dan tidak menimbulkan hujan,” ujar Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, Selasa (16/12/2025).

Faisal menyebutkan, modifikasi cuaca terbukti mampu menurunkan intensitas curah hujan hingga 20–50 persen. Upaya ini dinilai efektif untuk mengendalikan dan memitigasi potensi bencana meteorologi akibat cuaca ekstrem.

“Ini membantu dalam mengendalikan dan memitigasi bencana-bencana meteorologi yang mungkin ditimbulkan oleh cuaca ekstrem,” jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Cuaca BMKG Cuaca ekstrem
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190128//kepala_bmkg_teuku_faisal_fathani-s2Lk_large.jpg
Indonesia Dikepung Tiga Siklon, BMKG Imbau Waspada Hujan dan Gelombang Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/338/3190096//cuaca_jabodetabek-E7qX_large.jpg
Prakiraan Cuaca di Jabodetabek Hari Ini: Berawan Tebal hingga Hujan Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3189934//gelombang_tinggi-FSIP_large.jpg
Peringatan Dini BMKG : Waspada Gelombang Tinggi hingga 4 Meter pada 15-18 Desember
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/338/3189892//cuaca-R2sz_large.jpg
Awal Pekan, Cuaca Jakarta Diprediksi Berawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/340/3189747//gempa_maluku_barat_daya-lXf5_large.jpg
Gempa Magnitudo 4,3 Guncang Maluku Barat Daya Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/338/3189739//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-oGWS_large.jpeg
Antisipasi Pohon Tumbang, Pramono Klaim 65 Ribu Pohon di Jakarta Sudah Dirapikan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement