HOME NEWS NASIONAL

Jelang Nataru, Prabowo Ingatkan Pemerintah Waspadai Peringatan Cuaca BMKG

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 14 Desember 2025 |13:39 WIB
Jelang Nataru, Prabowo Ingatkan Pemerintah Waspadai Peringatan Cuaca BMKG
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta agar peringatan dini cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), menjadi perhatian serius seluruh jajaran pemerintah, terutama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Permintaan tersebut disampaikan Presiden saat memanfaatkan kehadiran para menteri yang mendampinginya di sela-sela peninjauan ke daerah terdampak bencana di Sumatera, pada Sabtu 13 Desember 2025.

“Tadi pagi juga beliau memanfaatkan waktu, karena memang banyak menteri yang ikut hadir mendampingi beliau,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Minggu (14/12/2025).

Prasetyo menjelaskan, selain memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan optimal, Presiden juga menggelar rapat khusus untuk membahas kesiapan menghadapi periode Nataru.

“Selain memastikan penanganan bencana ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya, beliau juga mengadakan rapat untuk persiapan Nataru,” katanya.

 

