HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kerugian Kerusuhan di Kalibata Imbas 2 Matel Tewas Dipukuli Polisi Capai Rp1,2 Miliar

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 14 Desember 2025 |02:01 WIB
Kerugian Kerusuhan di Kalibata Imbas 2 Matel Tewas Dipukuli Polisi Capai Rp1,2 Miliar
Kerugian Kerusuhan di Kalibata Imbas 2 Matel Tewas Capai Rp1,2 Miliar/Okezone
A
A
A

JAKARTA – Polda Metro Jaya mengungkapkan, bahwa kerugian kerusuhan berujung pembakaran di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, imbas tewasnya dua debt collector atau mata elang alias matel, mencapai Rp1,2 miliar.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan, kerugian diakibatkan sejumlah kendaraan, lapak usaha, dan fasilitas umum yang dirusak oleh massa terafiliasi dua debt collector yang dikeroyok.

"Secara umum sudah dilakukan estimasi penghitungan lebih kurang hampir Rp1,2 miliar dari total kerugian yang warung, sepeda motor dan mobil serta kaca warga kemarin," kata Budi di Polda Metro Jaya, Sabtu (13/12/2025).

Saat ini petugas masih terus berjaga di lokasi kerusuhan. Termasuk, tengah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk membantu korban yang menjadi korban dari kerusuhan.

"Karena memang ada rasa trauma dari warga sekitar termasuk rumah yang kaca dipecahkan, warung yang dibakar dan ini menjadikan bahwa itu merupakan suatu mata pencarian bagi warga kita," ujar Budi.

"Nah ini yang akan kami coba untuk membahas apakah Polda Metro Jaya bersama pemerintah dalam hal ini akan melakukan revitalisasi, termasuk memberikan bantuan dan bahkan mungkin penghitungan terhadap korban," lanjutnya.

Budi memastikan polisi terus melanjutkan penyelidikan kerusuhan tersebut. Sembari menunggu laporan resmi yang diajukan para korban kerusuhan oleh sekelompok massa.

 

