Banjir Sumatera, Zulhas Susuri Daerah Terisolir di Pesisir Aceh Utara

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, melanjutkan kunjungan kerjanya di wilayah Sumatera, dengan meninjau langsung daerah terdampak bencana banjir dan longsor di pesisir Aceh Utara, pada Sabtu 13 Desember 2025.

Zulhas menempuh perjalanan darat untuk menyusuri kawasan Desa Kuala Cangkoi, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara, yang mengalami dampak cukup parah akibat bencana alam.

Setibanya di lokasi posko pengungsian yang berada di pinggir pantai Desa Kuala Cangkoi, Menko Zulhas berdialog langsung dengan warga yang tengah mengungsi. Dalam pertemuan tersebut, ia mendengarkan berbagai keluhan masyarakat sekaligus menanyakan kebutuhan mendesak yang belum terpenuhi di posko pengungsian.

Sembari mencatat aspirasi warga, Menko Zulhas menegaskan pentingnya penanganan cepat dan tepat bagi para korban bencana, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan logistik.

"Kami hadir untuk memastikan masyarakat tidak sendiri menghadapi musibah ini. Pemerintah akan terus berupaya agar kebutuhan dasar para pengungsi terpenuhi dan penanganan bencana berjalan cepat," ujar Menko Zulhas.