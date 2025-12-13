Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Optimalkan Pemulihan Kondisi Usai Bencana Sumatera

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 13 Desember 2025 |23:47 WIB
Polri Optimalkan Pemulihan Kondisi Usai Bencana Sumatera
JAKARTA - Polri mengerahkan bantuan kemanusiaan dan kegiatan penunjang lainnya di tiga wilayah bencana yakni, Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Hal ini merupakan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat khususnya yang sedang terkena musibah.

Mabes Polri mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Di antaranya beras, sembako, air mineral, kasur, tandon air dan mesin penyedot air.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan komitmen Polri dalam misi kemanusiaan.

“Polri akan terus hadir secara optimal dalam memulihkan kondisi pasca bencana,” kata Trunoyudo,  Sabtu (13/12/2025).

Kegiatan penanganan bencana di Aceh, Sumut dan Sumbar yang dilakukan Polri mulai dari menyalurkan bantuan logistik, membersihkan sekolah dan Masjid serta tempat pengajian.

Melakukan pencarian dan pertolongan korban, serta patroli malam di sekitar lokasi. Dapur lapangan Polri yang selalu memproduksi dan membagikan makanan bagi para pengungsi. Menyediakan dan mendistribusikan air bersih.

"Tim Trauma Healing Polri memberikan layanan dukungan psikologis kepada masyarakat terdampak," ujar Trunoyudo.

Semantara, untuk di Sumut sendiri, Polres Tapanuli Tengah mengadakan service motor gratis bagi masyarakat terdampak bencana. Selanjutnya di Sumbar, Polisi melaksanakan pembuatan jembatan darurat di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam.

 

