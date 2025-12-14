Kasus Ijazah Jokowi, Polisi Jadwalkan Gelar Perkara Khusus Besok

JAKARTA – Polda Metro Jaya menjadwalkan gelar perkara khusus terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), pada Senin 15 Desember 2025.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menyatakan, gelar perkara khusus tersebut dilakukan berdasarkan permintaan Roy Suryo dan kawan-kawan.

“Diagendakan hari Senin, tanggal 15 Desember 2025, sekitar pukul 10.00 WIB akan dilaksanakan gelar perkara khusus atas permintaan tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan,” kata Budi, Minggu (14/12/2025).

Budi menambahkan, gelar perkara khusus itu akan dihadiri sejumlah pihak internal maupun eksternal. Di antaranya Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum), Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), Divisi Hukum (Divkum), serta pihak eksternal seperti Kompolnas dan Ombudsman.

“Jadi hari Senin akan dilaksanakan gelar perkara khusus yang dihadiri pihak internal maupun eksternal. Dari internal ada Irwasum, Propam, dan Divkum, sementara dari eksternal ada Kompolnas dan Ombudsman,” jelasnya.