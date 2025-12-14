Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kasus Ijazah Jokowi, Polisi Jadwalkan Gelar Perkara Khusus Besok

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 14 Desember 2025 |07:41 WIB
Kasus Ijazah Jokowi, Polisi Jadwalkan Gelar Perkara Khusus Besok
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Bhudi Hermanto (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Polda Metro Jaya menjadwalkan gelar perkara khusus terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), pada Senin 15 Desember 2025.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menyatakan, gelar perkara khusus tersebut dilakukan berdasarkan permintaan Roy Suryo dan kawan-kawan.

“Diagendakan hari Senin, tanggal 15 Desember 2025, sekitar pukul 10.00 WIB akan dilaksanakan gelar perkara khusus atas permintaan tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan,” kata Budi, Minggu (14/12/2025).

Budi menambahkan, gelar perkara khusus itu akan dihadiri sejumlah pihak internal maupun eksternal. Di antaranya Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum), Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), Divisi Hukum (Divkum), serta pihak eksternal seperti Kompolnas dan Ombudsman.

“Jadi hari Senin akan dilaksanakan gelar perkara khusus yang dihadiri pihak internal maupun eksternal. Dari internal ada Irwasum, Propam, dan Divkum, sementara dari eksternal ada Kompolnas dan Ombudsman,” jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189581//pelaku_pengeroyokan-Qad6_large.jpg
5 Fakta Pelaku Pengeroyokan 2 Debt Collector hingga Tewas di Kalibata, 6 Polisi Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189187//viral-RE2A_large.jpg
Kapolda Metro Geram Minta Polisi Usut Tuntas Mobil MBG Tabrak Siswa SDN 01
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188983//polda_metro_jaya-k70E_large.jpg
Polda Metro Buka Posko Pengaduan Korban Penipuan Bos WO Ayu Puspita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188886//presiden_petisi_ahli_pitra_ramadoni-vJ3R_large.jpg
Pitra Ramadoni Bongkar Alasan Jokowi Tak Tunjukkan Ijazah Asli!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188883//pakar_telematika_roy_suryo-AGxK_large.jpg
Roy Suryo Soroti Amnesti Gus Nur: Ada yang Bermasalah dengan Putusan Pengadilan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188872//rismon_sianipar_terlapor_kasus_dugaan_pemalsuan_ijazah_jokowi-GAy0_large.jpg
Soal Ijazah Jokowi, Rismon: Klarifikasi Rektor UGM Minim Pembuktian Ilmiah!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement